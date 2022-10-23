與大峽谷齊名 港西貢六角岩柱群入選世界百大地質遺產

位於地質公園的早白堊世流紋質岩柱群入選，為首百個國際地質科學聯合會地質遺產地，圖為糧船灣的早白堊世流紋質岩柱群。（取材自香港漁護署）

名為「糧船灣組」的西貢沿岸及附近多個海島的早白堊世流紋質岩柱群（簡稱六角形岩柱群），2009年被納入香港 地質公園；國際地質科學聯合會昨晚公布其入選首100個地質遺產地，美國大峽谷、內地石林喀斯特地貌、澳洲 艾爾斯岩及土耳其棉花堡等也一同入選。

位於地質公園的早白堊世流紋質岩柱群，入選為首百個國際地質科學聯合會地質遺產地。圖為火石洲的早白堊世流紋質岩柱群及海蝕拱。（取材自香港漁護署）

綜合明報、香港文匯報、香港01等港媒報導，六角形岩柱群保存完好，且分布範圍廣，是全球罕見且最具代表性的地質奇觀。漁護署高級地質公園主任陳羽嵐表示，六角形岩柱群可與一些世界較出名的地質產地如美國大峽谷、內地石林喀斯特地貌等齊名，證明香港的六角形岩柱群有珍貴價值。

六角形岩柱群的形成已有逾1.4億年歷史，經火山爆發後天然形成，岩柱群排列整齊及密集，分布範圍廣闊，覆蓋陸地及海洋，分布在西貢東郊野公園糧船灣一帶、滘西洲、吊鐘洲、甕缸群島及果洲群島等約100平方公里範圍，覆蓋陸地及海洋，岩柱的直徑平均為1.2米，而最大更可達3米，露出地面的高度達100米。

位於地質公園的早白堊世流紋質岩柱群，入選為首百個國際地質科學聯合會地質遺產地，圖為糧船灣的早白堊世流紋質岩柱群。（取材自香港漁護署）

六角形岩柱群另一特色是岩石均以較淺色流紋質火山岩形成，因岩柱含豐富硅質，相比於世界各地的六角形岩柱顏色較淺，經風化後就成為土黃色。經33名國際專家參與評估，在181份來自56個國家地質遺產地提名中，香港六角形岩柱群被國際地質科學聯合會選入首100個地質遺產地。

遊客可在西貢市中心乘搭9A小巴，由北潭涌直達西貢萬宜水庫東壩，經萬宜地質步道 近距離欣賞六角形岩柱群，途中步道平坦易行，位置亦安全，沿途設有相關解說牌，供遊客了解更多有關六角形岩柱群的地質特色。另外，遊客亦可選擇參加導賞團乘船出海，欣賞位於甕缸群島、花山沿岸等壯觀的岩柱群。