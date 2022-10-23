我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共「最年輕」高幹胡春華 未進入中央政治局常委 團派全滅

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 新常委丁薛祥手下的中辦副主任

與大峽谷齊名 港西貢六角岩柱群入選世界百大地質遺產

香港新聞組／香港23日電
位於地質公園的早白堊世流紋質岩柱群入選，為首百個國際地質科學聯合會地質遺產地，圖為糧船灣的早白堊世流紋質岩柱群。（取材自香港漁護署）
位於地質公園的早白堊世流紋質岩柱群入選，為首百個國際地質科學聯合會地質遺產地，圖為糧船灣的早白堊世流紋質岩柱群。（取材自香港漁護署）

名為「糧船灣組」的西貢沿岸及附近多個海島的早白堊世流紋質岩柱群（簡稱六角形岩柱群），2009年被納入香港地質公園；國際地質科學聯合會昨晚公布其入選首100個地質遺產地，美國大峽谷、內地石林喀斯特地貌、澳洲艾爾斯岩及土耳其棉花堡等也一同入選。 

位於地質公園的早白堊世流紋質岩柱群，入選為首百個國際地質科學聯合會地質遺產地。圖...
位於地質公園的早白堊世流紋質岩柱群，入選為首百個國際地質科學聯合會地質遺產地。圖為火石洲的早白堊世流紋質岩柱群及海蝕拱。（取材自香港漁護署）

綜合明報、香港文匯報、香港01等港媒報導，六角形岩柱群保存完好，且分布範圍廣，是全球罕見且最具代表性的地質奇觀。漁護署高級地質公園主任陳羽嵐表示，六角形岩柱群可與一些世界較出名的地質產地如美國大峽谷、內地石林喀斯特地貌等齊名，證明香港的六角形岩柱群有珍貴價值。

六角形岩柱群的形成已有逾1.4億年歷史，經火山爆發後天然形成，岩柱群排列整齊及密集，分布範圍廣闊，覆蓋陸地及海洋，分布在西貢東郊野公園糧船灣一帶、滘西洲、吊鐘洲、甕缸群島及果洲群島等約100平方公里範圍，覆蓋陸地及海洋，岩柱的直徑平均為1.2米，而最大更可達3米，露出地面的高度達100米。

位於地質公園的早白堊世流紋質岩柱群，入選為首百個國際地質科學聯合會地質遺產地，圖...
位於地質公園的早白堊世流紋質岩柱群，入選為首百個國際地質科學聯合會地質遺產地，圖為糧船灣的早白堊世流紋質岩柱群。（取材自香港漁護署）

六角形岩柱群另一特色是岩石均以較淺色流紋質火山岩形成，因岩柱含豐富硅質，相比於世界各地的六角形岩柱顏色較淺，經風化後就成為土黃色。經33名國際專家參與評估，在181份來自56個國家地質遺產地提名中，香港六角形岩柱群被國際地質科學聯合會選入首100個地質遺產地。

遊客可在西貢市中心乘搭9A小巴，由北潭涌直達西貢萬宜水庫東壩，經萬宜地質步道近距離欣賞六角形岩柱群，途中步道平坦易行，位置亦安全，沿途設有相關解說牌，供遊客了解更多有關六角形岩柱群的地質特色。另外，遊客亦可選擇參加導賞團乘船出海，欣賞位於甕缸群島、花山沿岸等壯觀的岩柱群。

香港 步道 澳洲

上一則

90後小伙帶癌母自駕遊中國 賣唱掙旅費

下一則

昔背母上學 劉秀祥今成二十大代表…10年來在貴州助學

延伸閱讀

XBB.1恐成香港主流病毒 港府顧問建議持續戴口罩半年

XBB.1恐成香港主流病毒 港府顧問建議持續戴口罩半年
北大校長：配合國家戰略 為港作育英才

北大校長：配合國家戰略 為港作育英才
李家超：口罩令不會解除 須繼續做核酸檢測

李家超：口罩令不會解除 須繼續做核酸檢測
蝙蝠俠電影「黑暗騎士」 香港戶外放映被禁

蝙蝠俠電影「黑暗騎士」 香港戶外放映被禁

熱門新聞

中國前國家主席胡錦濤在今日20大會議進行時突起身離場，引發關注。(記者林則宏／攝影)

中共20屆中央委員產生 胡錦濤突被帶離席

2022-10-22 01:00
中共20大閉幕式上，中共前總書記胡錦濤突被工作人員攙扶離場，過程中還一度錯拿習近平的大會文件。(截取自聯合影音網視頻)

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

2022-10-22 13:04
有香港人(中)到駐曼徹斯特中國總領事館外抗議，中國領事館職員將港人拉進領館毆打，英國警員趕去救人，雙方拉扯。中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原(白髮戴帽者)在背後對抗議者拽髮。(路透)

居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救

2022-10-17 11:42
中共總書記習近平。（中新社）

中共20大常委新名單 3名「60後」

2022-10-17 16:44
中共20大閉幕式上，工作人員第施力攙扶胡錦濤起身。(截取自聯合影音網視頻)

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

2022-10-22 09:28
中共號稱全國黨員9600萬人以上，但千萬人仰望習近平一人；中共20大成習近平的獨角戲，高層官員雖將重新洗牌，但誰上誰下，均須獲習近平點頭。(Getty Images)

20大高層洗牌 李克強出路？ 習家班多少人「入常」？

2022-10-15 21:51

超人氣

更多 >
胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注
中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場
贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人

贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人
胡錦濤中共20大被帶離場 BBC：展露中國權力政治

胡錦濤中共20大被帶離場 BBC：展露中國權力政治
胡錦濤被帶離20大閉幕會議 官媒：他身體不適

胡錦濤被帶離20大閉幕會議 官媒：他身體不適