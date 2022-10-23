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港最短國安刑期 賢學思政3人判囚30至36月

香港新聞組／香港23日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

已解散的攬炒組織「賢學思政」前召集人王逸戰等四成員，早前承認串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪，案件昨日在區域法院判刑。法官郭偉健判處王逸戰（21歲）監禁36個月，前祕書長陳枳森（21歲）監禁34個月、前發言人朱慧盈（19歲）判監30月，另一名發言人黃沅琳（20歲）判入教導所。

綜合大公報、明報報導，翻查資料，本案為首宗即時判監的顛覆國家政權案件，亦是國安法2020年中實施至今判囚年期最短的案件，亦是繼「光城者案」後再多一宗國安法案件獲裁定「情節較輕」。

四被告均被控於2020年10月25日至2021年6月16日，在香港與其他人一同串謀，煽動他人組織、策畫、實施或者參與實施武力、威脅使用武力或其他非法手段，旨在顛覆國家政權，即推翻、破壞國家憲法所確立的國家根本制度；以及推翻中央政權機關或香港特別行政區政權機關。

案情指出，「賢學思政」七次擺設街站煽動公眾反抗當權者和防疫措施，包括呼籲「揭竿而起」、「革命」、「戰爭」，以及煽動勿安裝和使用「安心出行」等。

此外，2019年11月，大批黑衣暴徒非法占據香港理工大學校園被警方包圍，有暴徒則在理大外圍衝擊警方防線，投擲大量汽油彈，警方拘捕多人，其中九名男女早前被裁定暴動罪成，昨日於區域法院被判處入獄35個月至48個月。

九名被告依次為22歲女社工何可珊、32歲女兼職婚宴布置員楊淑珍、23歲無業女子許卓玲、36歲男搬運工人梁展榮、27歲男工程人員張啟鏗、23歲男推銷員李駿軒、24歲男註冊護士彭紹軒、26歲男廚師何國棟及21歲男文員李昌源。

另外三名被告梁展榮、李駿軒、何國棟的手套曾經沾有易燃物質，反映他們在案發時處理易燃物品，罪行較上述五名被告嚴重，判處梁展榮及李駿軒監禁45個月，何國棟除了參與暴動外，亦管有物品意圖摧毀或損壞財產，顯示他參與程度較高，兩罪共判其囚48個月。

至於九人中唯一承認暴動罪的被告李昌源，李官指其曾直接參與襲擊警務人員，情節最為嚴重，但他在審前覆核時表示認罪，可獲三成刑期扣減，終判其監禁35個月。

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