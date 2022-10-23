香港增近6000例確診 李家超：抗疫轉防疫

公務員事務局局長楊何蓓茵（中）22日出席「九龍城區全民新冠疫苗接種日」，鼓勵市民特別是長者和兒童適時接種合適劑次的新冠疫苗。（中通社）

香港 昨天新增5953宗新冠病毒確診，其中本地感染占5589宗，輸入個案有364宗，另增7名患者離世，第五波疫情 至今累計1萬109人離世。特首李家超上周公布的首份《施政報告》其中一個章節是「共同抗疫」，但他昨日在電台訪問透露，目前港府已退後一步，由「抗疫」轉至「防疫 」。

綜合香港電台、明報報導，衛生防護中心公布再添一宗Omicron XBD本地個案，涉一名居於元朗的59歲女子，她沒有接種新冠疫苗、沒有出現病徵。香港至昨日錄得5宗XBD本地個案、兩宗BQ.1.1本地個案。衞生防護中心透過基因分析，發現多14宗輸入個案，帶有XBB變異病毒株；新增一宗本地BQ.1.1亞系個案。本月13日至19日的本地個案樣本中，Omicron變異病毒株BA.4/BA.5亞系有關的樣本，7天移動平均比率占91.8%。

報導指出，李家超昨在港台《星期六問責》被問及能否直接取消「限聚令」時，重申管控疫情需要全盤考慮，不能根據單一元素決定；他隨後在商台《政經星期六》透露目前港府已退後一步，由「抗疫」轉至「防疫」，故相關政策較為寬鬆，沒有推出防疫「辣招」。

被問及何時可與內地通關時，他說港府會完全配合內地的防疫政策，不希望任何措施會為內地帶來附加風險，強調香港有聯防聯控的責任，至於與國際通關則已有清晰方向，惟無人可以完全掌控疫情變化，故未能交代時間表。

港府專家顧問、港大內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅認為，「抗疫」、「防疫」兩詞從科學而言並無分別，對控疫措施亦無太大影響，估計特首希望從言談間表達復常之意。孔補充，近日新冠個案甚少重症、病死率不高，認為新冠已變成風土病。

此外，據報導，新冠疫情影響全球接近3年，香港本地組織聯同亞洲區組織研究疫情對市民心理健康的影響，發現港人在疫情所帶來的負面影響平均值為4.64分（最高10分），較去年低，在亞洲地區中位列第三位，僅次於台灣和泰國。至於疫情下經濟下滑的影響，整體分數為4.64，香港為3.46，較去年微升。

調查亦顯示香港多於20%受訪者有中度至非常嚴重程度的抑鬱及焦慮。按年齡組別計算，18至20歲者平均分數最高，估計與年輕人面對被裁員而增加心理壓力有關。