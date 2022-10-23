我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共「最年輕」高幹胡春華 未進入中央政治局常委 團派全滅

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 新常委丁薛祥手下的中辦副主任

香港增近6000例確診 李家超：抗疫轉防疫

香港新聞組／香港23日電
公務員事務局局長楊何蓓茵（中）22日出席「九龍城區全民新冠疫苗接種日」，鼓勵市民特別是長者和兒童適時接種合適劑次的新冠疫苗。（中通社）
公務員事務局局長楊何蓓茵（中）22日出席「九龍城區全民新冠疫苗接種日」，鼓勵市民特別是長者和兒童適時接種合適劑次的新冠疫苗。（中通社）

香港昨天新增5953宗新冠病毒確診，其中本地感染占5589宗，輸入個案有364宗，另增7名患者離世，第五波疫情至今累計1萬109人離世。特首李家超上周公布的首份《施政報告》其中一個章節是「共同抗疫」，但他昨日在電台訪問透露，目前港府已退後一步，由「抗疫」轉至「防疫」。

綜合香港電台、明報報導，衛生防護中心公布再添一宗Omicron XBD本地個案，涉一名居於元朗的59歲女子，她沒有接種新冠疫苗、沒有出現病徵。香港至昨日錄得5宗XBD本地個案、兩宗BQ.1.1本地個案。衞生防護中心透過基因分析，發現多14宗輸入個案，帶有XBB變異病毒株；新增一宗本地BQ.1.1亞系個案。本月13日至19日的本地個案樣本中，Omicron變異病毒株BA.4/BA.5亞系有關的樣本，7天移動平均比率占91.8%。

報導指出，李家超昨在港台《星期六問責》被問及能否直接取消「限聚令」時，重申管控疫情需要全盤考慮，不能根據單一元素決定；他隨後在商台《政經星期六》透露目前港府已退後一步，由「抗疫」轉至「防疫」，故相關政策較為寬鬆，沒有推出防疫「辣招」。

被問及何時可與內地通關時，他說港府會完全配合內地的防疫政策，不希望任何措施會為內地帶來附加風險，強調香港有聯防聯控的責任，至於與國際通關則已有清晰方向，惟無人可以完全掌控疫情變化，故未能交代時間表。

港府專家顧問、港大內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅認為，「抗疫」、「防疫」兩詞從科學而言並無分別，對控疫措施亦無太大影響，估計特首希望從言談間表達復常之意。孔補充，近日新冠個案甚少重症、病死率不高，認為新冠已變成風土病。

此外，據報導，新冠疫情影響全球接近3年，香港本地組織聯同亞洲區組織研究疫情對市民心理健康的影響，發現港人在疫情所帶來的負面影響平均值為4.64分（最高10分），較去年低，在亞洲地區中位列第三位，僅次於台灣和泰國。至於疫情下經濟下滑的影響，整體分數為4.64，香港為3.46，較去年微升。

調查亦顯示香港多於20%受訪者有中度至非常嚴重程度的抑鬱及焦慮。按年齡組別計算，18至20歲者平均分數最高，估計與年輕人面對被裁員而增加心理壓力有關。

疫情 香港 防疫

上一則

北京冬奧觀看人數達20.1億 破紀錄

下一則

差距5.79歲 中國女性拉大與男性壽命 上海84.11歲最長壽

延伸閱讀

XBB.1恐成香港主流病毒 港府顧問建議持續戴口罩半年

XBB.1恐成香港主流病毒 港府顧問建議持續戴口罩半年
北大校長：配合國家戰略 為港作育英才

北大校長：配合國家戰略 為港作育英才
港廣建簡約公屋安置無殼族 盼輪候減至4年半

港廣建簡約公屋安置無殼族 盼輪候減至4年半
李家超：表現欠佳公務員屬少數 害群之馬不能留下

李家超：表現欠佳公務員屬少數 害群之馬不能留下

熱門新聞

中國前國家主席胡錦濤在今日20大會議進行時突起身離場，引發關注。(記者林則宏／攝影)

中共20屆中央委員產生 胡錦濤突被帶離席

2022-10-22 01:00
中共20大閉幕式上，中共前總書記胡錦濤突被工作人員攙扶離場，過程中還一度錯拿習近平的大會文件。(截取自聯合影音網視頻)

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

2022-10-22 13:04
有香港人(中)到駐曼徹斯特中國總領事館外抗議，中國領事館職員將港人拉進領館毆打，英國警員趕去救人，雙方拉扯。中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原(白髮戴帽者)在背後對抗議者拽髮。(路透)

居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救

2022-10-17 11:42
中共總書記習近平。（中新社）

中共20大常委新名單 3名「60後」

2022-10-17 16:44
中共20大閉幕式上，工作人員第施力攙扶胡錦濤起身。(截取自聯合影音網視頻)

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

2022-10-22 09:28
中共號稱全國黨員9600萬人以上，但千萬人仰望習近平一人；中共20大成習近平的獨角戲，高層官員雖將重新洗牌，但誰上誰下，均須獲習近平點頭。(Getty Images)

20大高層洗牌 李克強出路？ 習家班多少人「入常」？

2022-10-15 21:51

超人氣

更多 >
胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注

胡錦濤20大被帶離場 兒子胡海峰仕途引發關注
中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場

中共20大閉幕 胡錦濤一度錯拿習近平文件 被攙扶離場
贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人

贍養費談不攏 遭丈夫活埋數小時 華州韓裔女幸運逃脫 報警逮人
胡錦濤中共20大被帶離場 BBC：展露中國權力政治

胡錦濤中共20大被帶離場 BBC：展露中國權力政治
胡錦濤被帶離20大閉幕會議 官媒：他身體不適

胡錦濤被帶離20大閉幕會議 官媒：他身體不適