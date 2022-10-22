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港廣建簡約公屋安置無殼族 盼輪候減至4年半

香港新聞組／香港22日電
港府將首推「簡約公屋」，將現時約六年的輪候公屋時間，在四年內降至約四年半；圖為沙田一帶的公營房屋。（中新社）
港府將首推「簡約公屋」，將現時約六年的輪候公屋時間，在四年內降至約四年半；圖為沙田一帶的公營房屋。（中新社）

香港行政長官李家超日前宣布興建全新概念的簡約公屋，讓「無殼蝸牛」暫時有棲身之所；發展局局長甯漢豪昨天表示，目前未能公開「簡約公屋」的確實位置和選址。日前香港特首李家超首份「施政報告」，提出5年內興建3萬個「簡約公屋」單位，期望4年內將整體公屋輪候時間，由6年減至4年半。

中央社報導，甯漢豪向媒體說，如果要在5年內興建大約3萬個簡約公屋，就要盡量物色一些不需要申請改變用途的土地，但仍不排除部分土地要提出相關改建的申請。

李家超前天在首份施政報告中提出興建簡約公屋，目的是要減少市民輪候公屋的時間。

香港的房屋大致為公共房屋和私人房屋，公共房屋主要是公屋，是由政府出資興建的出租房屋，出租對象是收入較低的基層市民。這些公屋的面積較少，一般由300平方英尺至600平方英尺不等，按照家庭人口比例分配。

據報導，近十年來，香港私人房屋價格居高不下，很多市民也買不起，加上收入較低的基層家庭有所增加，令申請公屋的人數愈來愈多，以致輪候入住公屋的時間平均要六年。

不少等候公屋的基層家庭只能暫時租住俗稱「劏房」的板間房，一些「劏房」生活空間狹小，幾戶人家共用廁所，十分艱苦，也不利小孩成長。

多年來，社會各界及輿論一直要求政府解決市民輪候公屋時間過長的問題，但問題一直沒法解決，輪候時間也愈來愈長。

李家超在其首份施政報告中提出興建簡約公屋的新概念，目標是在未來5年興建3萬間簡約公屋，市民最快於2024年住進去。

李家超在記者會上表示，簡約公屋以組裝方式興建，最高有十個數層，住戶可居住五年。

另據媒體引述政府消息人士說，簡約公屋可能會交由非政府機構營運，輪候公屋三年或以上人士可申請入住，並以家庭優先獲分配；相關人士入住後，可繼續輪候公屋，直到獲分配才搬離簡約公屋。

綜合而言，簡約公屋等同過度房屋，讓那些住在「劏房」等的公屋輪候者能暫時入住環境稍好的地方，同時輪候公屋。一些居於「劏房」的市民對此表示歡迎。

據媒體報導，簡約公屋可能較一般公屋小，但可容納四至五人家庭居住，設有獨立洗手間、淋浴間及煮食空間，並配備冷氣機、熱水爐等，租金較公屋便宜。

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