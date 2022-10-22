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XBB.1恐成香港主流病毒 港府顧問建議持續戴口罩半年

香港新聞組／香港22日電
香港特區政府專家顧問劉宇隆表示，XBB.1有可能成為香港主流新冠病毒，圖為市民戴緊口罩出行。（中通社）
香港特區政府專家顧問劉宇隆表示，XBB.1有可能成為香港主流新冠病毒，圖為市民戴緊口罩出行。（中通社）

Omicron變異病毒株XBB.1已在新加坡成為主流病毒，而XBB.1在香港的輸入個案已經累計發現99例。香港政府專家顧問劉宇隆指出，XBB.1有機會成為香港的主流病毒，他預計未來2到3個月內感染人數可能會達到2萬例，因此建議未來3個月至半年維持口罩令。

綜合港媒報導，新冠疫情持續兩年多，香港開始步向復常之路，近日宣布重辦多項大型盛事，繼國際七人欖球賽、渣打馬拉松後，旅發局昨日宣布，已停辦3年的香港單車節可於12月18日再度舉行，亦再次以「三隧三橋」為活動路線。

另外，下月舉行的「國際金融領袖投資峰會」的防疫措施亦獲特別安排，峰會出席者倘染疫可安排專門航班離港。欖總昨日公布政府批准七欖觀眾可在觀眾席進食，欖總行政總裁麥偉彬表示高興成功爭取，相信有助炒熱氣氛。醫衛局長盧寵茂昨日回應稱，完全不存在對來港人士防疫措施有不公平的問題。

而香港特首李家超昨日出席媒體節目，回應有關「施政報告」的提問。有聽眾認為，在戶外較空曠地方、在有風和天氣良好的情況下，即使不戴口罩傳播新冠病毒的風險亦相對低，促請當局考慮取消戶外口罩令。李家超回應說，所有專家都一致認為目前仍有必要維持口罩令，其中一個原因是要確保隱性患者不會傳播病毒。

劉宇隆表示變異病毒株XBB.1的免疫逃脫能力，在不同變異病毒株中最強，但XBB.1的入院嚴重性比之前的變異病毒株弱約30%，他強調接種新冠疫苗仍對降低重症及死亡率有幫助。

但劉宇隆認為，肌肉注射疫苗未必是防治疫情的最好方法，當局可研究噴鼻式疫苗為加強劑，加強接種者的鼻黏膜保護，加快人體對病毒產生抗體。

他表示目前3歲以下兒童接種情況不理想，首針接種率僅18%，因此再次重申一旦未打針的兒童受到感染，將有機會出現重症，劉宇隆也呼籲香港市民嚴肅處理疫情，不應將新冠視為一般傷風感冒。

李家超也表示，口罩令實施數年，市民感到其重要性降低，但他關注部分接種率低的群組包括兒童，強調要保護他們免受感染出現重症或死亡的風險。李家超說，如果兒童的接種率達到滿意水平，社會逐漸回復正常生活，可以重新考慮取消口罩令。

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