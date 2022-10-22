「玩弄文字」免針紙案港府敗訴 無權宣布失效

免針紙案港府敗訴，圖為油麻地一家診所，涉嫌出售俗稱「免針紙」的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」。（取材自香港電台）

「長洲覆核王」郭卓堅就逾2萬張涉及警方案件的新冠疫苗醫學 豁免證明書（俗稱免針紙）失效提出司法覆核，高院 法官高浩文昨日裁定郭卓堅一方勝訴，下令政府支付訟費，涉案免針紙繼續有效。醫務衛生局長盧寵茂表示會與律政司研究判詞後才會正式回應。有行會成員表示，政府可以考慮修例來填補漏洞。

明報報導，法官在判辭指出，政府部門首長的法律權力來自法例，並非來自新聞稿，裁定盧寵茂無權宣布免針紙無效、下令撤銷局方就免針紙失效的決定。

報導說，法官在判辭表示，本案爭議在於盧寵茂透過新聞稿宣布免針紙作廢，有否合法運用權力。政府一方曾解釋，相關新聞稿只是「行政措施」，沒有直接廢除免針紙，法官批評有關說法猶如玩弄文字遊戲、重寫歷史敘事，看來是為了遷就訴訟而「扭曲」證供陳述。法官又稱，新聞稿沒有具體說明廢除免針紙效力的權力來源，政府有責任說服法院及找出法律依據。

報導稱，法官接納郭卓堅一方的法律理據，指現行法例中，盧寵茂無權推翻免針紙的效力。政府一方爭議，法庭應先審視「大局」（big picture），例如盧寵茂在公共衛生緊急事態之下具廣泛權力，繼而考慮「預防及控制疾病（疫苗通行證）規例」（第599L章）的條文。法官則認為不應該以顧全大局的方式詮釋法例，應審視條文的完整背景。

報導指出，法官提及，涉案逾2萬張免針紙於今年4月至7月簽發，其中約1.6萬張今年11月底到期。在衛生署項目管理及疫苗計畫科首席醫生（緊急應變及項目管理）奚安妮向法庭存檔的誓章，發現7名涉事醫生之中，蔡淑梅曾於一日內發出382張免針紙。