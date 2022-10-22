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北大校長：配合國家戰略 為港作育英才

香港新聞組／香港22日電
北京大學校長龔旗煌表示，在人才培養方面，北京大學已經與香港大學、香港中文大學開展本科生聯合培養雙學位項目，與香港五所高校開展校際交流交換項目。（取材自微博）
北京大學校長龔旗煌表示，在人才培養方面，北京大學已經與香港大學、香港中文大學開展本科生聯合培養雙學位項目，與香港五所高校開展校際交流交換項目。（取材自微博）

近年來，越來越多港澳學子到內地高校學習。中共20大代表、北京大學校長龔旗煌21日表示，北大將配合國家整體戰略，為香港特別行政區治理培養更多高素質人才，並將拓寬香港學生長短期交換交流渠道，培養具有家國情懷、創新精神和志以終身貢獻社會的青年領袖。

大公報報導，根據教育部日前發布的數據，內地高校港澳台在校生過去十年間增長了51%。龔旗煌稱，隨著內地對香港招生渠道有效拓寬，內地已連續多年成為港澳學生赴港澳以外地區升學首選。

龔旗煌表示，2016年以來，北大先後設立港澳台本科生「未名揚帆班」、研究生成長中心，增強思想引領，為港澳台學子提供專門的學業指導、就業支持等服務，組織國情實踐等豐富多樣的學習實踐活動。

其中，在科學研究方面，繼續推動內地與香港高校以及各卓越研究中心的合作，互派「高精尖缺」領域專家學者進行學術交流和科研合作，孵化研究成果轉化，共建聯合實驗室或研究中心等。在創新創業領域，加強與香港社會各界的協作，將學術研究、創新成果和企業聯繫在一起，為師生提供學習、科研、工作一體化的新平台。

龔旗煌表示，在人才培養方面，北京大學已經與香港大學、香港中文大學開展本科生聯合培養雙學位項目，與香港五所高校開展校際交流交換項目。未來在此基礎上，將拓寬學生長短期交換交流渠道。

另據明報報導，特首李家超在「施政報告」提出改善學校的發展與問責架構，落實「全校參與模式完善國民教育」等，李接受「有線新聞」訪問時表示，要確保教師表現符合要求，若教師並非弘揚愛國愛港、擁護一國兩制的「主流價值觀」，而是教相反的價值觀，「就要處理他」。被問到有關問責架構如何運作，他稱教育局有指引和課程，學校有專業管理，社會亦可監管。

此外，全國港澳研究會副會長、中國（深圳）綜合開發研究院常務副院長郭萬達接受香港文匯報專訪時指出，在粵港澳大灣區中，香港和澳門兩個特別行政區發揮國際聯絡、吸引國際人才的支撐，能夠成為國家在高質量發展中非常重要的力量，應當主動作為，積極探索，擔起挑大樑的作用。結合香港特區政府施政報告中吸引人才一攬子政策，郭萬達指出，香港一方面擁有眾多的高校可以培養人才，另一方面作為國際化都市還可以吸引人才。「但人才來了，需要有載體，除了學校，還需要大公司、大機構，讓他們有所發展。」

香港 教育局 北京

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