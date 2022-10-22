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李家超：表現欠佳公務員屬少數 害群之馬不能留下

香港新聞組／香港22日電
香港特首李家超強調任何部門都有害群之馬，如有人工作態度不熱誠、屢勸不改，便不能留下。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港特首李家超強調任何部門都有害群之馬，如有人工作態度不熱誠、屢勸不改，便不能留下。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港特首李家超首份施政報告提出，優化公務員管理制度，並推出行政長官表揚榜獎勵計畫，他表示，希望透過表揚榜達到示範作用，亦相信公務員得到讚賞，工作會做得更好，提升效率，市民會有所得益；但他也強調任何部門都有害群之馬，如有人工作態度不熱誠、屢勸不改，便不能留下。

香港電台報導，李家超表示，表現卓越的公務員有很多，被表揚的除了個人，亦可包括團隊、部門或工作模式。他舉例，政務司副司長卓永興早前打擊地區衛生及阻街黑點，統籌各部門後，成功處理其中一條被霸佔多年的後巷，令後巷回復舊貌，李家超認為，有關運作模式及方向可作表揚，希望日後每3至6個月可表揚一個示範個案，達到克服困難的文化。

施政報告亦提及，如果有表現欠佳的公務員經督導和輔助後都無改善，會及時終止聘用等。李家超說，表現欠佳的屬於少數，強調公務員團隊優秀，但任何部門如果有害群之馬，便不能留下。

李家超承認，報考政務官的人數有所減少，不似過去「排山倒海」的情況，但仍然相當受歡迎，政務官非常具吸引力，很多人競爭。他估計報考人數減少，可能由於市民對官員要求較高、官員的承擔及壓力都是考慮因素。

另外，在治理效能方面，施政報告已就指定項目訂立大約110個不同指標，包括績效指標KPI，監督工作進度和成效，適時修正和改進。李家超說，指標並非新事物，政府一向都設有指標，但今次指標會列得相對較多，並聚焦在多方面，有量有質或兩者並重，如土地房屋、創科等方面，他希望設定指標以「挑戰自己」，所講的事能夠達到，並協助檢視進度，但他強調政府不會只追求數字或泛指標化。

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