港最新失業率3.9% 明年料加薪3.3% 增幅仍遜廣東4.4%

香港7至9月失業率為3.9%，比6至8月的4.1%，下跌0.2個百分點。（中通社）

大灣區 內地城市正處於經濟起飛期，薪酬待遇有後來居上之勢，一項針對粵港澳大灣區薪酬及福利 的調查顯示，香港 明年平均加薪幅度為3%至3.3%；廣東省為4.1%至4.4%；澳門則是1.2%至2.7%。香港明年平均加薪幅度較廣東省城市低。

綜合港媒報導，由香港浸會大學工商管理學院人力資源策略及發展研究中心及香港人才管理協會等機構，合辦的「粵港澳大灣區薪酬及福利調查報告」顯示，香港的大學畢業生起薪點最高，平均月入1.6萬港元至1.8萬港元（約2038至2293美元）；廣東省各城市則介乎5985元至7415元人民幣（約829至1027美元）不等。

香港失業持續改善錄得5連跌，最新今年7至9月失業率為3.9%，較6至8月的4.1%跌0.2個百分點，是自3月公布的4.5%失業率以來首次跌穿4%；最新就業不足率亦由上次公布的2%下跌至1.8%。

樓房裝飾、修葺及保養業的失業率下跌1.1個百分點至9.1%，屬跌幅最大行業；餐飲服務活動業亦跌0.5個百分點至6.2%。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，失業率「穿4」關口較預期早，惟當局未再放寬檢疫限制，料跌勢陷瓶頸。

香港人才管理協會認為，大灣區內地城市雇員目前的起薪點雖然較香港低，但累積經驗後，薪酬隨時「幾級跳」，「可能（在廣東省打工）一開始得5000幾蚊人工，但過幾年已經升上經理兩萬幾蚊人工。」呼籲港青放長眼光，就業不能局限一地。

「粵港澳大灣區薪酬及福利調查報告」在7月至9月期間收回281份來自香港、澳門及廣東省企業的問卷，涉及逾21萬名雇員，當中97份問卷來自香港，涉及7萬8383名雇員。

調查昨日公布結果顯示，受訪香港企業今年度向雇員平均加薪3%至3.3%；對於明年度加薪幅度，受訪企業之中，有8間表示凍薪，其餘76間企業表示擬加薪3%至3.3%，與本年度相若。廣東省城市方面，今年度平均薪酬增幅約4.5%至5.2%，預期明年度加薪約4.1%至4.4%。

應屆大學畢業生的入職起薪點，香港為最高，各行業應屆畢業生的薪酬近1.6萬港元起跳，以工程行業的待遇最優厚，本科畢業生月入1萬8495港元，碩士及以上畢業生月入更高達2萬938港元，其次則為資訊科技，平均月入1.82萬元。廣東省則以研發行業的人工最吸引，平均入職起薪點7415元人民幣。

調查亦發現廣東省城市員工的平均流失率高達12%至31.6%，以基層員工的流失問題最嚴重，薪酬則是離職主因。香港的流失率則介乎11.4%至22.2%，職級愈高，流失率愈低，主要與缺乏晉升及發展機會和薪酬相關。