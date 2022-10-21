民調：35%港人最關心搶人才、通關、穩疫情

香港示意圖。(圖：shutterstock)

特首李家超前日發表上任後首份施政報告，從治理體系建設、發展動能、解決民生難題、維護社會穩定、青年發展等不同層面和維度提出施政藍圖和具體措施，社會對此評價正面。「點新聞」昨公布最新民調 結果，在施政報告相關政策範疇中，市民最關注「搶企業」、「搶人才」，以及「穩疫情 、保經濟、盼通關」相關內容。

綜合大公報、文匯報報導，民調結果顯示，35.66%的受訪者最關心「搶企業」、「搶人才」的舉措，希望相關政策措施能盡快落地，積極進取吸納外來人才，讓他們安心留港。至於港府去年為促進灣區 人才流通，擬推出的「大灣區簽註、簽證」，有消息人士表示，去年已向中央提出方案，並與內地相關部門討論，有關方案的具體細節正在討論中，希望可以盡快有結果。

新冠疫情持續近三年，港府上月起放寬入境隔離至「0+3」，惟不少人盼望能早日實現香港與內地免隔離通關。民調結果顯示，35.14%的受訪者最關注「穩疫情、保經濟、盼通關」的相關內容，期盼「逆向隔離」能早日實施，並增加過關內地的名額，便利有需要的人前往內地。

包括新推出的「高端人才通行證計畫」，向年薪250萬港元（約31.8萬美元）或以上人士、全球百強大學畢業生發通行證。勞工及福利局局長孫玉菡表示，該計畫較其他人才輸入計畫條件更清晰，符合要求會盡快批。

港府又設立「引進重點企業辦公室」，吸引高潛力企業赴港發展。商經局局長丘應樺表示，會和各部門商討，希望今年內完成目標企業名單，明年開始落實。

此外，有6.98%的受訪者關注「基本法第23條本地立法工作」，期盼23條本地立法能早日完成；有6.2%的受訪者關注「建立公務員賞罰制度」，認為公務員要以民為本，敢於擔當，踐行好「愛國者治港」；有4.65%的受訪者關注施政報告提出的「簡約公屋」，希望措施能盡快落地，讓輪候公屋人士盡早「上樓」。

至於另有民調顯示，市民對特首李家超的首份施政報告評分，相較近年有所回升，李家超昨日上午在電台聯播節目說，相信有不同聲音是好事，最重要是關注市民有哪些滿意或不滿之處。他說，會不斷挑戰自己，直言挑戰自己比挑戰他人或數字重要。