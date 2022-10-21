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基本法23條 港：盡快立法 首3季逾210人涉違國安法被捕

香港特派員李春／香港21日電
香港將推進23條立法的準備工作，進一步推展憲法、基本法和國安法的宣傳教育。（中通社）
香港將推進23條立法的準備工作，進一步推展憲法、基本法和國安法的宣傳教育。（中通社）

香港特首李家超公布其首份施政報告後，港府保安局說，將盡快就基本法23條立法，即國安本地立法，以應對過去、現在和將來的挑戰。此外，警方昨公布首三季香港治安情況，截至9月底，超過210人涉嫌違反香港國安法被警方拘捕，當中超過一半人已被檢控。另外，「反恐舉報熱線63-666-999」自今年6月起啟用，截至9月底，熱線共收到超過6800個訊息。

港府20日舉行記者會，闡述《行政長官2022年施政報告》中其政策範疇的相關措施。...
港府20日舉行記者會，闡述《行政長官2022年施政報告》中其政策範疇的相關措施。圖為保安局局長鄧炳強。（中通社）

港府保安局、政制及內地事務局、公務員事務局三局，20日同場向公眾交代施政報告措施。港府保安局局長鄧炳強說，基本法23條是憲制責任，強調會盡快立法，而且必須精準。

在此之前，中國全國人大常委會制定了香港國安法，2020年6月30日通過，於同年7月1日在香港實施。但依香港基本法23條，香港仍應自行立法「維護中華人民共和國國家安全」，以法律禁止「任何有損國家主權、領土完整、統一及國家安全的行為」。

鄧炳強特別提到，英國亦有國安法例，涵蓋間諜、破壞和外國干預的罪行，並賦權警方可扣留疑犯14天。香港當局會確保新的立法建議切實可行，適時展開公眾諮詢，並透過不同平台向公眾解說。

他說，過去一段日子國際發生很多事件，必須詳細研究和考慮，包括美國前國家安全顧問波頓7月受訪時，表示曾協助策畫推翻他國政權；近期香港一起羊村繪本案判辭，亦提及散播謠言和不實文宣是「洗腦」，會引起市民對政府的不信任，嚴重威脅國家存亡，導致社會動盪。

鄧炳強又稱，香港懲教署會協助在囚人士，包括因反修例示威而入獄的青少年，重建正確的價值觀、家庭關係，以及國家及歷史的認識，亦會協助在學、如正接受大專或以上教育的學生，繼續完成學業。當局將與教會大學簽訂備忘錄，為在囚人士提供全面學習支援，今年底亦設立四個社區更生中心，強化獲釋後的服務，另會推出更多多元化的在職訓練及生涯規劃項目，為他們提供更多就業機會，包括在大灣區工作。

香港 就業 灣區

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