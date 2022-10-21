李家超承認離港人數增加 「原因不一」

香港特首李家超20日承認，近年離香人數有所增加，他呼籲外界不要忘記香港本身有很多吸引力。（中通社）

近年離開香港 的人數有上升趨勢，香港特首李家超20日承認人數有所增加，但原因各不相同；他強調不要忘記香港本身有很多吸引力，最重要的是做好及強化自身優勢。

香港電台報導，李家超表示，他不認同離開香港的人都是因為感到不幸福，也有可能是因為學業、親人團聚以至個人發展空間等；他認為每人離開香港的故事都不一樣，而歷來港人也習慣「出出入入」。

2019年香港爆發「反送中 」運動，其後港府訂定國安法，又修改了選舉制度，落實「愛國者治港」原則，這明顯導致香港出現歷來較大規模的移民 潮，離開香港的人大都表示，香港失去了原有的自由。

李家超19日發表施政報告，當中提及香港過去兩年流失14萬勞動人口；有報導說，這些流失的勞動人口一半以上屬高學歷人才。

李家超昨天表示，在經歷「港獨」及「黑暴」之後，現在香港內耗不斷的時間已過去，正處於「新飛躍」的起點。

李家超昨早就其前天發表的施政報告出席立法會答問大會，期間他強調，香港要自強不息，要有善拼敢贏的精神，香港的固有優勢一直存在，新優勢不斷增加和發展，過去和現在面對的挑戰，只會令香港變得更堅強。

他說，要為香港建立更美好的未來，就要坐言起行。