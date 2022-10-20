港特首施政報告推資助建房 5年蓋3萬個簡約公屋

李家超施政報告，當中提及香港交易所2023年修改主板上市規則，以便利尚未有盈利或業績支持的先進技術企業融資。圖為港交所。（中新社）

外界關心特首李家超上任後首份施政報告能否鞏固香港 金融中心地位、解決房屋土地與人才問題，進而為香港「開新篇」。報告提及，在「背靠祖國，聯通世界」基礎上，強化離岸人民幣業務中心優勢，並與內地加強互聯互通；同時成立300億港元（約38.2億美元）共同投資 基金

在土地房屋上，運用市場力量，提升公私營合作。不過市場仍未有信心，恒生指數 收跌2.38%，香港地產股更在報告公布後由升轉跌。

規模有300億港元的「共同投資基金」，主要吸引投資落戶香港的企業，李家超指，基金匯聚有關資源，由港府主導投資策略產業，吸引和助力更多企業在港發展。

此外，李家超指示財政司司長成立全新「香港投資管理有限公司」，目的是進一步用好財政儲備以促進產業和經濟發展。而這被市場視為是「港版淡馬錫」。

在「搶企業」部分，報告指出要在年內成立「引進重點企業辦公室」，針對人工智慧與數據科學、金融科技等策略產業，引進全球各地具潛力與代表性的重點企業。而新成立的共同投資基金考慮參與共同投資。

在土地房屋問題上，提出5年內興建3萬個「簡約公屋」單位，期望4年內將整體公屋輪候時間，由6年減至4年半。港府將以未來十年民營房屋需求為12.9萬個單位為基本目標，在未來五年準備好可興建不少於7.2萬個民營房屋單位的土地，讓居住更有尊嚴。2026年起，由港府資助興建並出售的房屋，面積不小於26平方米（約7.9坪）；近年來不少新建房屋只有150至200平方英尺（4.2坪到5.6坪），坊間戲稱為「納（奈）米樓」。

此外，港交所將修改上市規則，為新能源、新材料等五類科技公司大開主板上市的方便之門。李家超提及，為提升香港金融服務競爭力，將於2023年修改港交所主板上市規則，便利尚未有盈利或業績支持先進技術企業融資。