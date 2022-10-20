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港推「高才通」 招年薪31.8萬美元、名校人才

香港新聞組／香港20日電
香港特首李家超19日發表施政報告後舉行記者會，闡述施政報告，記者爭相發問。（中新社）
香港特首李家超19日發表施政報告後舉行記者會，闡述施政報告，記者爭相發問。（中新社）

特首李家超昨日發表任內首份施政報告，報告以「為市民謀幸福 為香港謀發展」為題，列舉七大範疇政策，以大篇幅闡述招商引才，以及土地房屋措施如建「簡約公屋」。李家超提到香港過去兩年勞動人口流失約14萬，港府推出多項措施留人才、招人才。有學者分析，報告避開具爭議性政治議題，相信李是想先累積政治本錢，而他只提出搶外來人才卻沒有提挽留香港人才，中產及專業人士會失望。 

綜合明報、中央社報導，新加坡最近推出「頂級專才准證」，港府推出相類似的「高端人才通行證計畫」（高才通），目標是招攬年薪達250萬港元（約31.8萬美元）、全球百強大學畢業生赴港發展。相比下，港府計畫的薪金要求、學歷門檻比新加坡高，簽證年期也比新加坡短。有新加坡學者認為，如香港不解除入境檢疫限制，短期內仍難靠新措施招才。

香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強受訪時則表示，雖然李家超承認香港有人才荒，但整份施政報告沒有分析為何香港出現移民潮及人才荒，更沒有提出如何挽留人才，反而只顧搶外來人才，是很諷刺。 他說，現時流失的大部分是中產及專業人士，很多傳統名校也流失資優生，而港府不是先「止血」而只顧「輸血」，相信中產及專業人士很失望。

港府消息人士預計，今次提出的人才政策可增加輸入人才數量，並訂下指標，由2020及2021年每年各輸入約2萬名，增至2023至2025年的每年約3.5萬個，即回復至新冠疫情前水平。

李家超施政報告提出今年內推行「高才通」，3類人才可申請到港發展：過去一年年薪達250萬元或以上者；畢業於全球百強大學、並在過去5年有3年或以上工作經驗者；而近5年畢業於百強大學但未符工作經驗要求者，則有1萬個名額。

港府消息表示，有關計畫料12月起推行，首次簽證期為兩年，其後可續期兩次各3年，申請「高才通」時不用先找工作，到港後亦不強制要求工作，但要有工作才會獲考慮批准續期，無工種要求。

香港 新加坡 簽證

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