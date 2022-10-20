香港特首李家超首份施政報告 拚重塑香港

香港特首李家超19日發表上任後首份施政報告，一口氣講了他想做的30多件事。（中新社）

香港 特首李家超昨發表上任後首份施政報告，一口氣講了他想做的30多件事，其中跟外界較密切的是3件事，即他要香港出去「搶企業、搶人才」；要香港固盤國際航運中心等國際地位；要香港官員走去講故事，講香港的法律制度和經濟，3件事都是一個目的，是為「重塑香港」。

李家超施政報告數據 資料來源：大公報

過去兩年間，香港不僅爆疫症也爆移民潮，前者令外資港資流走，後者令人才流失。李家超早前披露，要在施政報告中宣布「搶企業、搶人才」。在報告中，他指港府會構建新體系，推出系列新措施，招商引資引才，包括成立「引進重點企業辦公室」，專責向內地和海外的重點企業提供特別配套措施和一站式服務；成立「人才服務窗口」，專責制訂並統籌招攬內地和海外人才的策略和工作，以及向赴港人才提供一站式支援。此外，合資格外來人才居港7年成為香港永久性居民後，可申請退還在港置業已繳付額外的印花稅。

李家超又提出，為鞏固香港的國際航運中心地位，有軟硬體兩方面設想，軟的方面會落實稅務優惠，吸引更多高增值海運業機構到香港落戶，並於明年推出「海事人才培訓資助計畫」，為有志投身海事法律的青年提供見習培訓。完善陸路口岸和清關安排，規畫重建沙頭角口岸及發展「港深西部鐵路」和北環線支線時，研究採用「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」的安排。

他還提出香港硬體方面的固盤設想，包括提升陸路口岸基礎建設，繼機場 第三跑道於7月投入運作，三跑道系統預計將於2024年完成，將大幅增加機場容量和競爭力，明年啟用的「海天中轉大樓」將為大灣區旅客提供直接轉機設施等。

有關向世界「說好香港故事」，李家超有更多話要講。他指國際政治環境複雜，外部勢力刻意對中國抹黑造謠，歪曲香港狀況。為向世界宣揚香港的優勢、成就和機遇，他和港府主要官員將出訪海外，包括11月的「亞太經合會」（APEC）領導人非正式會議等活動，重塑香港的形象和品牌。

此外，據明報報導，香港民研即時民調顯示，市民對李家超首份施政報告的評分為51.1分，是自2018年以來首次重上50分以上水平，惟低於林鄭月娥 2017年發表首份施政報告即時評分的62.4分，亦低於前特首曾蔭權、梁振英的即時評分。