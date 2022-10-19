逾50名染疫兒童留醫 醫管局籲盡快打疫苗

醫管局兒科統籌委員會聯合主席蘇景桓，再次呼籲家長盡快為年幼子女接種流感及新冠疫苗。（取材自香港電台）

香港 成人與兒童的新冠危重個案都有上升趨勢，醫管局兒科統籌委員會聯合主席蘇景桓19日表示，未有接種疫苗 、確診新冠病毒的31個月大男童，情況仍然危殆。

香港電台報導，蘇景桓表示，男童發燒及神智不清，出現嚴重腦神經併發症，正在伊利沙伯醫院兒童深切治療部留醫。他表示，兒童如感染新冠病毒，容易引起腦神經併發症，有時會惡化得很快。

他指出，香港新冠確診個案上月放緩，近日則在每日4000至5000宗拉鋸，成人與兒童的危重個案都有上升趨勢。11歲以下兒童，目前有50多人留醫，過去兩周維持40多宗至60多宗。過去兩個月，有11宗兒童危殆個案在兒童深切治療部留醫。

蘇景桓說，醫管局今年初起邀請兒科專家組成專家小組，自2月起審視確診者送入兒童深切治療部的情況，公立醫院接收的50名危重兒童中，年齡介乎15日大至17歲，當中超過一半是3歲以下。

蘇景桓表示，目前3歲以下已接種新冠疫苗的人數只有9%，由於新冠疫情影響至今近3年，一些2019年出生的幼童可能從未感染過流感 ，完全無抗體，擔心他們一旦受流感及新冠病毒夾擊會出現嚴重病況，再次呼籲家長盡快為年幼子女接種流感及新冠疫苗。