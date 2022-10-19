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「有示威共同目的」 港首宗「犯聚」上訴遭駁

香港新聞組／香港19日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

攬炒派組織社民連及工黨8名成員2020年5月1日藉詞聚集由金鐘海富中心遊行到港府總部，但因人數違反「限聚令」規定4人的要求，去年被裁定參與受禁群組聚集罪成，判囚14天、緩刑18個月，8人其後不滿定罪及判刑提出上訴，為首宗「限聚令」上訴案件。高等法院法官黃崇厚昨日駁回上訴，指各被告明知違例下執意遊行，有著為勞工權益示威的共同目的及維持近距離，肯定有群組聚集的意圖，增添新冠疫情傳播風險

綜合文匯報、明報報導，8名上訴人分別為工黨主席郭永健、副主席麥德正及李卓人、副祕書長何偉航，以及社民連主席黃浩銘、祕書長吳文遠、成員曾健成和梁國雄。

法官黃崇厚在判詞中指出定罪上訴的關鍵爭議點是對「聚集」的釋義，他認為「聚集」一詞包含原審所述的「共同目的」概念，當日8人事先約定而來，帶同標語聚集一起，這是共同目的。

對於上訴方爭議8人當時彼此相距1.5米，且當時分為兩組聚集，不構成群組聚集，法官反駁指該標準只應用於「須解散群組聚集」，例如外傭假日休憩的情況，但本案8人具「為勞工權益而示威的共同目的」，屬於受禁群組聚集，違反「限聚令」，而保持1.5米距離並不適用。

另以防疫角度而言，不論各被告分組是多於或少於1.5米距離，都是很近的，認為原審裁判官對各被告的定罪有充分證據支持，於事實和法律上的裁定均穩妥，故駁回8人的定罪上訴。

在判刑上訴方面，法官黃崇厚亦認同原審裁判官指，表達訴求除了遊行外，還有很多其他表達途徑和方法，即使要遊行也不一定要8人同時一起。各人在被告知違例下執意而行，事實上增添了現場播疫風險，判刑上若從輕判刑，難免會向公眾發出錯誤信息，遂在定罪和判刑均維持原審判決。

遊行 勞工 疫情

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