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李家超：20大報告是港定海神針 施政報告主打經濟民生

香港新聞組／香港19日電
香港特首李家超18日出席行政會議前，展示首份「施政報告」，將提出關於發展經濟、改善民生等政策。（中新社）
香港特首李家超18日出席行政會議前，展示首份「施政報告」，將提出關於發展經濟、改善民生等政策。（中新社）

中共20大16日在京開幕，習近平代表第19屆中央委員會向大會作報告。香港特首李家超昨日表示，中共20大報告中有不少亮點，當中對他最鼓舞的是多次提及「一國兩制」和有關香港的論述，充分表現了中央對「一國兩制」事業和港澳工作的高度重視。他說：「20大報告涉及港澳的內容非常豐富，是我們未來工作的行動指南，而當中亦對『一國兩制』實踐作出了精闢的論述，是推動香港發展的定海神針。」

綜合文匯報、明報報導，李家超今日發表任內首份《施政報告》，他昨出席行會前展示《施政報告》封面，並透露設《政策措施》篇章，報告闡述未來五年工作重點，預計李在立法會宣讀近2.5小時，重點包括人才、房屋土地等範疇，主打經濟民生政策，較少觸及政治。

此外，中大亞太研究所最新民調顯示，特首李家超的評分為46.5分，較他7月剛上任時上升3.6分。對港府的滿意度方面，22.7%受訪者滿意港府表現，32.4%受訪者稱不滿意，分別較7月上次調查時微升1.2個百分點和下跌5.5個百分點。

李家超昨表示自己翻閱了20大報告全文，尤其很多涉及香港內容的關注點，包括推進粵港澳大灣區建設，支持香港、澳門發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題。發揮香港、澳門優勢和特點，鞏固提升香港、澳門在國際金融、貿易、航運航空、創新科技、文化旅遊等領域的地位，深化香港、澳門同各國各地區更加開放、更加密切的交往合作。李家超指，「這正正是國家『十四五』規畫賦予香港『八大中心』的定位。」

他指出，報告展示了國家開始全面建設社會主義現代化強國的新征程，香港進入由亂到治走向由治及興的新階段。香港各界要有團結奮鬥的新作為，「今日的香港站立在新的歷史起點，亦是我們聚焦發展開新篇的關鍵時期，20大報告涉及港澳的內容非常豐富，是我們未來工作的行動指南，而當中亦對『一國兩制』實踐作出了精闢的論述，是推動香港發展的定海神針。」

香港 20大 澳門

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