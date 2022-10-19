抗疫千日 港限聚令20日起由4人放寬至12人

港府宣布限聚令由4人放寬至12人，從20日起生效；圖為市民在中環出行。（中新社）

香港 大學感染及傳染病中心總監何柏良昨天說，昨天是香港抗疫第1000天，如果港府宣布社會全面復常，這是值得慶祝的事。香港特首李家超昨天重申，香港放寬防疫 措施要有序地進行；他表示，近日輸入個案增加1.5倍，重症及死亡率均上升。他強調，防疫措施必須「穩紮穩打」，需按疫情 變化與整體實際情況推行。港府昨晚公布，由20日起，限聚令由目前4人放寬為12人。

綜合港媒報導，何柏良在電台節目受訪時表示，港人的疫苗接種率頗高，很多措施已經可以放寬或者取消，包括檢測呈陽性的人的隔離時間應該由7天減至5天、同住的緊密接觸者不需要檢疫。當局應取消勒令大樓住客強制檢測病毒或圍封強檢，因為這種做法接近無成效，用手機掃描軟件「安心出行」的做法也應取消。

何柏良並說，香港已有條件推出等同免檢的「0+0」入境檢疫安排，取消過度的防疫措施，因為過度防疫的代價很大，這有如橡筋拉得太緊，不斷要求市民防疫是行不通的。

此外，李家超早上會晤媒體時說，巿民在港府推行「0+3」措施後變得更開心，同時經濟及國際活動也有所恢復和增加。他說，理解巿民期待當局進一步放寬防疫限制，但要穩打穩紮，按照疫情變化，按照整體的實際情況，決定防疫措施應該怎樣做。

被問到當局何時實行入境檢疫「0+0」，李家超說，本月出入境平均人數比9月上升1.5倍，也因為抵港人數增加，海外移入確診個案也同步上升，由「0+3」措施推出後的2.7%上升至現時的5%。此外，對比兩周的數字，本地重症病例平均上升28%，死亡人數上升兩成。

昨日是抗疫第一千日。香港至今經歷五波疫情，每日新增確診數字曾經幾何級爆升至7萬宗，目前雖已回落，但仍徘徊於5000宗水平，而且變種病毒威脅不斷，接連出現傳播力更強的變種病毒輸入個案，昨日更出現首宗XBD亞系本地感染個案。

李家超昨日在行政會議前會見傳媒時表示，入境檢疫採取「0+3」措施後，10月平均出入境數字，較9月上升1.5倍，非港人入境數字亦上升1.4倍至1.5倍，顯示「0+3」獲得正面效果，社會、經濟活動逐步恢復。