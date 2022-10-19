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「香港言論自由年報」因政治壓力停辦、下架

香港新聞組／香港19日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港記者協會連續29年每年均會發表的「香港言論自由年報」，今年將不會出版。一群香港新聞工作者以匿名方式接手製作，並於國際記者聯盟官網發表。記協指基於政治壓力今年暫停發表年報。

一群香港新聞工作者組成獨立群組，以匿名方式接手發表「香港言論自由報告」，題為「無法封嘴的故事」。

年報指出，香港記者協會自1993年起每年均會發表「香港言論自由報告」，但在「港區國安法」下，記協今年沒再發表該報告。

年報記錄了近年香港新聞自由狀況，包括在「港區國安法」實施後多間香港傳媒機構結束，如蘋果日報及立場新聞，而多名新聞工作者被控串謀勾結境外勢力或串謀發布煽動刊物，目前仍然被收押中。

年報指出，原應由記協出版的年報無法在香港境內發表，「其諷刺是無人能夠視而不見的」。目前許多新聞工作不得不自我審查，也有越來越多記者基於自身安全考量及對香港前景的擔憂而離港，繼而在海外成立新媒體。

自由亞洲電台昨天引述香港記者協會回應，指記協事前並不知悉也沒有參與由國際記者聯盟（International Federation of Journalists）發表的報告，感激其他組織關心香港新聞自由，但目前香港新聞自由狀況已經顯而易見，基於政治壓力，記協今年年初起暫停撰寫年報，並同時將歷年年報下架。

香港 港區國安法 蘋果

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