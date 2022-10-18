我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院新冠小組報告：為淡化疫情 川普幕僚曾竄改CDC資訊

白宮規畫再釋出千萬桶戰略儲油 考慮對汽柴油出口設限

港擬增4博物館 向世界說好中國文化藝術故事 促中外交流

香港新聞組／香港18日電
李家超介紹新一份施政報告的封面。（取材自臉書）
李家超介紹新一份施政報告的封面。（取材自臉書）

為了「向世界說好中國的文化藝術故事」，香港媒體報導稱，香港特首李家超預計明天將公布任內第一份「施政報告」，封面顏色首度曝光，以綠色為主調。李家超解釋這是代表希望和生命力。「施政報告」中，將列出已制訂新的「十年文化藝術設施發展藍圖」，包括增建四所博物館，以加強中外交流。

綜合港媒報導，港府計畫增建共四所博物館，分別是尖沙咀九龍公園的中國歷史文化推廣活動中心、天水圍第109區的文物修復及資源中心、北部都會藝術博物館及交通博物館。

李家超上月初出席「香港新座標：中外文化藝術交流中心」高峰論壇時說，要塑造香港成為文化之都，港府正循四大方向，致力推動這方面的工作。

第一，港府將逐步建立世界級的文化設施和多元文化空間，為藝術家、藝團和從業者提供土壤，共同孕育文化藝術創作。

第二，港府將加強與中國大陸及海外藝術文化機構的交流合作，進一步確立香港在國際藝壇的地位，以及善用「一國兩制」的優勢，傳揚中華文化，透過香港的平台，加強大陸與海外文化藝術的交流，向世界說好中國的文化藝術故事。

第三，港府將把握國際趨勢，增撥資源鼓勵文化及創意業界擁抱數碼科技。面對全球產業數碼化，以及冠病疫情帶來的挑戰，善用科技發展及推廣文化藝術與創意，愈來愈重要。港府將推動運用科技，協助藝文界在創作上有更大發揮。

第四，港府要壯大香港的文化藝術人才庫。港府將連同西九文化區管理局、香港演藝學院、香港藝術發展局、香港藝術中心等合作單位推進人才培育。

翻查資料，前特首林鄭月娥發表的施政報告，大多沿用其喜愛的天藍色。曾蔭權於2005年上任後，第一份施政報告亦是以綠色為主調。

李家超於社交網發布片段，展示報告印刷的過程，表示：「今年報告封面顏色選用綠色，代表希望、生命力及和諧穩定。香港的未來充滿希望，期望這份施政報告可為市民帶來信心！」片段可見，封面寫有「中華人民共和國香港特別行政區行政長官2022年施政報告」的字樣，並印有日期，設計簡約。

香港 博物館 林鄭月娥

上一則

檢疫放寬…港營商信心指數回升至42.5 大灣區唯一增長

下一則

習近平參加廣西團討論 推邊疆高質量發展

延伸閱讀

香港瞭望／香港開門 順得哥情失嫂意

香港瞭望／香港開門 順得哥情失嫂意
「不希望有漏洞」 港府突撤23條立法案 料年內不立法

「不希望有漏洞」 港府突撤23條立法案 料年內不立法
日本開關首日 港人搶搭頭班機 難掩興奮表情

日本開關首日 港人搶搭頭班機 難掩興奮表情
李家超上任百日無意大解封 計畫「搶企業、搶人才」

李家超上任百日無意大解封 計畫「搶企業、搶人才」

熱門新聞

北京一名男子在橋上懸掛反習近平布條，當場被警方逮捕，現場還冒出黑煙。(取自推特)

在北京懸掛「反習橫幅」男子身分曝光 來自黑龍江

2022-10-13 23:59
有香港人(中)到駐曼徹斯特中國總領事館外抗議，中國領事館職員將港人拉進領館毆打，英國警員趕去救人，雙方拉扯。中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原(白髮戴帽者)在背後對抗議者拽髮。(路透)

居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救

2022-10-17 11:42
北京四通橋一名頭戴黃色工程帽、身穿橘紅色工作服的男子(左上)懸掛反習近平布條，當場被警方逮捕。(取自推特)

影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人

2022-10-13 11:35
林彪女兒林豆豆（右）持拐杖現身夫婿告別儀式。(取材自微博「紅色參考陳洪濤」)

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

2022-10-12 07:00
女子曬的吃席經過。（取材自九派新聞）

一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好

2022-10-12 11:00
中共號稱全國黨員9600萬人以上，但千萬人仰望習近平一人；中共20大成習近平的獨角戲，高層官員雖將重新洗牌，但誰上誰下，均須獲習近平點頭。(Getty Images)

20大高層洗牌 李克強出路？ 習家班多少人「入常」？

2022-10-15 21:51

超人氣

更多 >
「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人

「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人
台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲

台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲
居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救

居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救
好市多會員 最近最愛掃貨的10項食品

好市多會員 最近最愛掃貨的10項食品
「座位夾在兩個胖子中間」 網紅向美國航空索賠

「座位夾在兩個胖子中間」 網紅向美國航空索賠