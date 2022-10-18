港擬增4博物館 向世界說好中國文化藝術故事 促中外交流

李家超介紹新一份施政報告的封面。（取材自臉書）

為了「向世界說好中國的文化藝術故事」，香港 媒體報導稱，香港特首李家超預計明天將公布任內第一份「施政報告」，封面顏色首度曝光，以綠色為主調。李家超解釋這是代表希望和生命力。「施政報告」中，將列出已制訂新的「十年文化藝術設施發展藍圖」，包括增建四所博物館 ，以加強中外交流。

綜合港媒報導，港府計畫增建共四所博物館，分別是尖沙咀九龍公園的中國歷史文化推廣活動中心、天水圍第109區的文物修復及資源中心、北部都會藝術博物館及交通博物館。

李家超上月初出席「香港新座標：中外文化藝術交流中心」高峰論壇時說，要塑造香港成為文化之都，港府正循四大方向，致力推動這方面的工作。

第一，港府將逐步建立世界級的文化設施和多元文化空間，為藝術家、藝團和從業者提供土壤，共同孕育文化藝術創作。

第二，港府將加強與中國大陸及海外藝術文化機構的交流合作，進一步確立香港在國際藝壇的地位，以及善用「一國兩制」的優勢，傳揚中華文化，透過香港的平台，加強大陸與海外文化藝術的交流，向世界說好中國的文化藝術故事。

第三，港府將把握國際趨勢，增撥資源鼓勵文化及創意業界擁抱數碼科技。面對全球產業數碼化，以及冠病疫情帶來的挑戰，善用科技發展及推廣文化藝術與創意，愈來愈重要。港府將推動運用科技，協助藝文界在創作上有更大發揮。

第四，港府要壯大香港的文化藝術人才庫。港府將連同西九文化區管理局、香港演藝學院、香港藝術發展局、香港藝術中心等合作單位推進人才培育。

翻查資料，前特首林鄭月娥 發表的施政報告，大多沿用其喜愛的天藍色。曾蔭權於2005年上任後，第一份施政報告亦是以綠色為主調。

李家超於社交網發布片段，展示報告印刷的過程，表示：「今年報告封面顏色選用綠色，代表希望、生命力及和諧穩定。香港的未來充滿希望，期望這份施政報告可為市民帶來信心！」片段可見，封面寫有「中華人民共和國香港特別行政區行政長官2022年施政報告」的字樣，並印有日期，設計簡約。