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「反極權遊行」9人認罪 首見醫生暴動罪成

香港新聞組／香港18日電
2019年9月29日「全球反極權遊行」引發衝突，96人被控於金鐘一帶暴動，分拆多案處理，其中涉及11人的案件17日於區域法院開審，9人認罪。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)
2019年9月29日「全球反極權遊行」引發衝突，96人被控於金鐘一帶暴動，分拆多案處理，其中涉及11人的案件17日於區域法院開審，9人認罪。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)

2019年9月29日「全球反極權遊行」引發衝突，96人被控於金鐘一帶暴動，分拆多案處理。明報報導，其中涉及11人的案件昨於區域法院開審，9人認罪，包括一名時任瑪麗醫院30歲醫生謝達志，他已離職，是首名暴動罪成醫生。9人還押至11月25日求情，其中一名25歲學生暫獲准保釋至周五（21日），以出席演藝學院畢業禮。其餘兩人不認罪受審，審訊明續。

報導說，除了電腦技術員馮嘉文和商人陳海蓬，其餘9人認罪。翻查資料，謝達志當時任職瑪麗醫院急症室，是首名暴動罪成醫生。瑪麗醫院回覆查詢稱謝達志已離職。

據報導，另外涉及示威案件的醫生，還有參與2019年平安夜元朗「和你sing」示威的23歲醫生張家齊。他經審訊後非法集結罪成判囚20個月，後上訴減刑至14個月。

報導稱，9名認罪被告承認案情稱，案發當日約2萬名示威者應網上號召在銅鑼灣崇光百貨外聚集，向金鐘方向遊行。下午4時許，約500名示威者占據政總外夏慤道行車路及行車天橋，高舉雨傘和多國旗幟；部分人向政總方向投擲汽油彈及硬物，包括使用巨型橡筋作投射器投擲硬物，並有人以雷射光束照向警方及縱火。及後，警方多次警告，並施放催淚彈、以水炮車發射藍色水劑，下午近5時開始驅散示威者，拘捕9名被告。

遊行 縱火

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