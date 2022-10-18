檢疫放寬…港營商信心指數回升至42.5 大灣區唯一增長

香港近期放寬入境旅客檢疫，外界預計經濟將繼續保持復甦步伐；圖為民企疫下積極轉型，康體店辦歌唱班。（中通社）

渣打銀行與貿發局昨日公布的今年第三季「渣打大灣區 營商景氣指數 」（GBAI）報告顯示，香港 「營商信心」指數上升2.8點至42.5，「預期指數」亦升3點至46.3，是區內唯一雙雙錄得增長的城市。渣打大中華區高級經濟師劉健恆表示，隨著香港近期放寬入境旅客的檢疫措施，預計香港在未來幾個季度將繼續保持復甦的步伐。

香港經濟日報報導，在11個「粵港澳大灣區」城市中，香港（升2.8點至42.5）及廣州（升0.9點至44.6）在「現狀指數」均錄得增長；香港更是唯一在「預期指數」中有升幅的大灣區城市，增3點至46.3，相信與「3+4」及「0+3」等政策有關。

整體而言，大灣區內的企業因此更加謹慎地看待第四季度前景，商業活動預期指數從第二季度的52.5跌至第三季度的49.9，是九個季度以來首次跌破50，顯示企業對經濟勢頭的快速復甦不抱太大希望。

另據大公報報導，香港貿易發展局研究總監范婉兒表示，該份報告主要調查時間為7月至9月初，正值香港入境檢疫要求放寬至「3＋4」的時期，該結果反映特區政府的措施對市場信心有較好提振作用。

出口貿易是香港經濟重要組成部分，對於營商信心亦有幫助。范婉兒認為，內地市場占香港六成出口額，是香港主要的貿易夥伴，若內地經濟能進一步得到改善，對於香港將是利好因素，有助加強相關行業廠家信心。

對於香港是第三季唯一在「營商信心」及「預期指數」同時錄得增長的大灣區城市，香港中華廠商聯合會會長史立德表示，指數結果正常，因為相較其他大灣區城市，香港與世界恢復聯通的步伐相對較快，且近來放寬入境旅客的檢疫措施，令國際經貿及文化交流活動陸續恢復；儘管現時外國入境旅客仍要接受3天醫學監察，但特區政府已向企業和投資者展現出復常的決心，使他們對香港營商前景逐漸回復信心。