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林鄭40建議 僅7項交立法會 學者：人走茶涼

記者賴錦宏／綜合報導
前香港特首林鄭月娥（右二）提出40項立法建議，僅七項提交立法會，學者認為這是「人走茶涼」，左二為現任特首李家超。（路透資料照片）
前香港特首林鄭月娥（右二）提出40項立法建議，僅七項提交立法會，學者認為這是「人走茶涼」，左二為現任特首李家超。（路透資料照片）

香港特首李家超將在19日發表其上任後首份「施政報告」。在新制度下產生的議會，政治阻力已大大減少，有空間予李家超政府大刀闊斧改革。前特首林鄭月娥任內提出40項建議，但僅七項提交立法會，有學者認為，港府換屆後難免出現「人走茶涼」情況。

新加坡聯合早報報導，林鄭月娥在去年10月發表任內最後一份「施政報告」中，提出40項立法建議，包括「基本法」第23條立法、「版權條例」修訂等，不過隨著港府換屆以及時勢變化。據網媒香港01統計，過去一年暫時只有七項建議已向立法會提交條例草案。

翻查立法會網頁的「法案」一欄，以及港府今月初向立法會提交的立法議程，整合上述40項建議進度，有22項建議暫未提交立法會，11項暫未提交立法會但在今年立法議程內，五項已提交立法會並在審議過程中，以及兩項已完成並刊憲生效。其中已完成並刊憲生效的法案，包括取消強積金對沖安排，以及為船舶管理人等提供稅務優惠的法案。不過，仍有33項立法建議暫未向立法會提交條例草案，佔總數82.5%。

香港立法會內務委員會主席李慧瓊說，上屆政府今年1月將立法議程提交立法會時，是以當時的環境作準，而隨著新政府上場，經檢視後再提交一個新的立法時間表予立法會也是常見做法。

她稱，政府於本月初的最新版本立法議程中，表示擬提交16項條例草案，以本立法會會期只剩下兩個月時間計算，「已經頗進取。況且即使沒有放上今年立法議程，不等於下一年不會提交，會按照不同局方程序去推進。」

香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強說，雖然去年立法建議中，有部分政策的確需時處理，但目前進度相對緩慢，或多或少都與新政府上任後「人走茶涼」有關係。「首先新政府未必有責任，繼續上屆政府的工作，有新的優次、開新篇是人之常情，延續（林鄭）政府的立法建議並非必然。」

他續稱，林鄭去年發表「施政報告」時，外界認為她有明顯的連任意向，所以提出的立法建議有不少都很長遠，但最終政府易帥，因此會有一定落差存在，「外界一般都認為林鄭去年的「施政報告」內容，如同一份連任政綱，我也相信最終是北京不希望她連任，而不是她自己不想做。那她沒有連任，一些橫跨政府任期的立法工作，當然未必是新政府的優先項目。」

港府施政報告組回覆稱，上屆政府建議向現屆立法會提交約40項立法建議。相關政策局正作出跟進，並會在適當時候將相關條例草案提上立法議程。

香港 林鄭月娥 新加坡

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