港中文大學換新校徽 簡化版刪校訓 反應兩極

中大同時設計正式校徽（上圖）及簡化版校徽（下圖），主要用於電子宣傳刊物、社交平台等推廣及傳播渠道。（中大官網截圖）

香港 中文大學於2023年迎來創校60周年的重要里程，中大昨日宣布更新校徽，包括改以紫色為單一底色的設計，凸顯當中「鳳」的形態；校方另同時設計簡化版校徽，供電子宣傳刊物、社交平台之用，構圖上則省略寫有「博文約禮」四字校訓的絲帶。坊間反響不一，有意見認為帶來全新氣象，亦有人批評新校徽欠美觀，省略校訓難彰顯中大辦學宗旨。

大公報報導，中大的新形象是經2200位持份者參與探討、並用一年時間才決定的。新標語「凝聚．締造無限」，靈感正是源自各界持份者與中大之間的非凡凝聚力，以及眾人團結一心貢獻社會的共同信念。是次更新更包括校徽在內的整個視覺形象設計，已迎來第四次更新的校徽，「鳳」形態更清晰靈動。而新校徽更分為於社交平台等日常應用的簡化版，和在正式文書上使用的正式版。

由今日起至12月4日，中大在大學圖書館 舉辦「迎接60周年─香港中文大學校徽演變」展覽；校方亦推出相關的資訊網站及短片，供大家更了解中大新貌。

另據香港0報導， 中大更新校徽反應兩極，中大校友及校董香樹輝對換新校徽表示歡迎，認為可與時並進，並有助於社交平台等進行推廣，且中大校訓「博文約禮」耳熟能詳，中大人銘記於心，畢業證書及建築物外牆等正式場合亦會以正式校徽示人，以示莊嚴尊重，坊間討論各異則正好反映中大的多元文化。

同是校董的立法會議員張宇人及劉國勳則批評，校方事前缺乏諮詢，亦無交代設計總成本及負責的設計師誰屬，欠缺透明度，認為校方管理層責無旁貸。