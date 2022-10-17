香港樓市完全復常 盛智文：要等兩年

香港近日二手樓持續以低於市價成交，部分大型屋苑成交呎價較高峰回落兩成。（中通社）

香港 特首李家超首份施政報告將於19日發表，社會各界關注港府會否公布樓市「減辣」措施，及檢疫放寬至「0+0」；旗下集團近年銳意進軍香港房地產 市場的蘭桂坊集團主席盛智文表示，港府若推「0+0」，除可刺激經濟外，更可吸引內地或海外人士赴港置業，帶動樓市，惟樓市走勢要完全復常相信要等兩年。

明報報導，對地產後市走勢，盛智文認為，由於港元與美元掛鉤，美國目前接連加息，確實為香港樓市添壓力，加重供樓人士負擔，令樓價出現調整。他認為，在可見的將來，相信香港樓市仍處下調狀况，若要重拾升軌，估計要待兩年後才真正復甦，他指出：「香港樓市受不同外在因素影響，如環球經濟表現等，目前難以預測樓價跌勢。」

據報導，盛智文指，目前實施的「0+3」檢疫安排，僅方便港人從海外回港，對境外旅客而言並無太大剌激作用。他稱若港府能落實推出「0+0」檢疫安排，除有利整體經濟發展，更可吸引內地或海外人士重新赴香港置業、帶動樓市回穩，甚至令樓價重拾上升空間。另市場估計，港府研究對非本地居民購買物業時可獲退還買家印花稅（BSD），盛智文認為相關舉措利好樓市。

報導引述盛智文強調，住宅供應持續短缺，對長遠後市仍然樂觀；至於推盤部署，集團去年已完成西貢蠔涌農地補地價，屬蘭桂坊集團首個在香港的住宅發展項目。不過，他認為在香港發展住宅需時頗長，以上述西貢蠔涌項目為例，因涉補地價、批則等問題，要花上數年時間，期望港府可簡化土地發展程序。