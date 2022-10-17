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香港樓市完全復常 盛智文：要等兩年

香港新聞組／香港17日電
香港近日二手樓持續以低於市價成交，部分大型屋苑成交呎價較高峰回落兩成。（中通社）
香港近日二手樓持續以低於市價成交，部分大型屋苑成交呎價較高峰回落兩成。（中通社）

香港特首李家超首份施政報告將於19日發表，社會各界關注港府會否公布樓市「減辣」措施，及檢疫放寬至「0+0」；旗下集團近年銳意進軍香港房地產市場的蘭桂坊集團主席盛智文表示，港府若推「0+0」，除可刺激經濟外，更可吸引內地或海外人士赴港置業，帶動樓市，惟樓市走勢要完全復常相信要等兩年。

明報報導，對地產後市走勢，盛智文認為，由於港元與美元掛鉤，美國目前接連加息，確實為香港樓市添壓力，加重供樓人士負擔，令樓價出現調整。他認為，在可見的將來，相信香港樓市仍處下調狀况，若要重拾升軌，估計要待兩年後才真正復甦，他指出：「香港樓市受不同外在因素影響，如環球經濟表現等，目前難以預測樓價跌勢。」

據報導，盛智文指，目前實施的「0+3」檢疫安排，僅方便港人從海外回港，對境外旅客而言並無太大剌激作用。他稱若港府能落實推出「0+0」檢疫安排，除有利整體經濟發展，更可吸引內地或海外人士重新赴香港置業、帶動樓市回穩，甚至令樓價重拾上升空間。另市場估計，港府研究對非本地居民購買物業時可獲退還買家印花稅（BSD），盛智文認為相關舉措利好樓市。

報導引述盛智文強調，住宅供應持續短缺，對長遠後市仍然樂觀；至於推盤部署，集團去年已完成西貢蠔涌農地補地價，屬蘭桂坊集團首個在香港的住宅發展項目。不過，他認為在香港發展住宅需時頗長，以上述西貢蠔涌項目為例，因涉補地價、批則等問題，要花上數年時間，期望港府可簡化土地發展程序。

香港 房地產

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