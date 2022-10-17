0+3見效 港機場上月客運量升1.3倍 東南亞客升幅最顯著

機管局16日公布香港國際機場9月客運量達52.5萬人次，同比上升132.7%，往來東南亞的旅客量升幅最為顯著。（中通社）

港府上月26日起放寬入境旅客檢疫安排，改為「0+3」即無須酒店檢疫後，出入境旅客數目顯著上升。機場 管理局昨日公布香港 國際機場上月航空交通量，上月機場客運量達52.5萬人次，較去年同期上升逾1.3倍。不過，航空業界仍需時復常，暫未有足夠航機提供服務，故上月的飛機起降量較去年同期下跌16.3%。機管局表示，自港府公布調整檢疫安排後，已和機場同業緊密合作，為航空交通復甦做好準備。

文匯報報導，機管局表示，由於香港放寬對入境旅客的檢疫要求，香港居民及訪港旅客人數因而上升，帶動客運量增長，當中往來東南亞的旅客量升幅最為顯著。機管局的總旅客量計算香港出發、結束旅程、轉機及過境旅客人次，據入境事務處數字，上月26日新安排首天經機場出入境旅客為8951人，至上月30日已增至1 萬5372人。本月15日經機場出入境旅客再升至1萬7417人，相信本月客運量會再上升。

不過，上月貨運量和飛機起降量分別只有34萬1000公噸及1萬1665架次，與去年同月比較下跌25%及16.3%。機管局解釋，全球經濟前景不明朗、地緣政治局勢持續緊張，加上全球供應鏈受阻，均對貨運量造成影響，令出口及進口貨運量分別較去年同月下降30%及25%，往來北美及歐洲主要貿易地區的貨運量錄得最明顯跌幅。

過去12個月，機場客運量及飛機起降量分別同比增加123.7%及1.8%至270萬人次及14萬0065架次，貨運量則較去年同期下跌6.7%至460萬公噸。而今年首9個月，機場處理旅客量220萬次，較去年同期上升139.5%；貨運量及飛機起降量則分別較去年同期下跌12.9%及4.7%，只有310萬公噸及9萬6685架次。

國泰航空早前已表示，今年8月的運力僅為疫情 前的16%，故要招聘人手及將停泊外地的飛機運回香港檢查清潔，航班復常需時，預期今年底運力才回復疫情前的30%。機管局機場運行執行總監張李佳蕙昨日說：「我們與業務夥伴保持密切聯繫，以確保我們準備就緒，處理預期增加的客運量。」她對機場長遠發展及航空交通量增長充滿信心。