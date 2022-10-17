習近平：支持港澳發展經濟、改善民生 破解深層矛盾

香港示意圖。(圖：shutterstock)

習近平 昨日在20大報告中強調，堅持和完善「一國兩制」。習近平並強調，支持香港 、澳門 發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題。推進粵港澳大灣區建設，支持香港、澳門更好融入國家發展大局，為實現中華民族偉大復興更好發揮作用。

文匯報引述新華社報導，習近平指出，「一國兩制」是中國特色社會主義的偉大創舉，是香港、澳門回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，必須長期堅持。

他指出，全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序。堅持和完善「一國兩制」制度體系，落實中央全面管治權，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。保持香港、澳門資本主義制度和生活方式長期不變，促進香港、澳門長期繁榮穩定。

習近平強調，支持香港、澳門發展經濟、改善民生、破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題。發揮香港、澳門優勢和特點，鞏固提升香港、澳門在國際金融、貿易、航運航空、創新科技、文化旅遊等領域的地位，深化香港、澳門同各國各地區更加開放、更加密切的交往合作。推進粵港澳大灣區建設，支持香港、澳門更好融入國家發展大局，為實現中華民族偉大復興更好發揮作用。

另據明報報導，香港特首李家超表示，中共中央總書記習近平在工作報告對「一國兩制」實踐作出精闢論述，是推進香港發展的「定海神針」；表示會在周三發表的《施政報告》提出政策處理土地房屋問題及增強本港競爭力等。民政及青年事務局長麥美娟表示，民青局、民政總署及18區民政處將舉辦一系列座談會，讓市民深入了解「20大精神」。