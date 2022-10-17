開第一槍 香港滙豐銀行拒絕服務俄羅斯客戶

香港滙豐銀行證實，已停止向在港的俄羅斯客戶提供投資服務。（中新社）

據香港 南華早報援引消息人士的話報導，在西方國家對俄羅斯 實施制裁的背景下，俄羅斯商人在香港辦理銀行業務時恐面臨困難，香港滙豐銀行（HSBC）已開出第一槍，向多數在香港的俄羅斯客戶發送信函，停止提供服務。

俄羅斯衛星通訊社報導，香港滙豐銀行證實，已停止向在港的俄羅斯客戶提供投資 服務。

受制裁影響，一名熟悉香港滙豐銀行業務的消息人士證實，該銀行就歐盟制裁導致暫停零售投資服務一事，已向多數在港的俄羅斯客戶發送信函。南華早報表示，已取閱銀行發出的信件，信件已發送到在港大部分的俄羅斯客戶手上，聲稱不能為非歐盟居民的俄羅斯公民提供投資服務。消息指出，客戶的個人儲蓄帳戶或其他個人銀行服務不會受到影響。

此前，據觀察者網消息，被美國、西方國家制裁的俄羅斯富豪莫達索夫（Alexey Mordashov）的超豪華遊艇停靠香港海域後，美國第一時間便要求香港方面配合制裁。當時，香港海事處態度強硬回應稱，香港政府一直全面實施及執行聯合國安理會的制裁決議，個別國家可能基於自身考慮，向某地單方面制裁，香港政府沒有權力亦不會實施其他司法管轄區的單方面制裁。

另據香港信報報導，儘管香港金管局雖多次重申，本地銀行根據香港法律，「沒有義務」遵守外國政府單方面制裁措施，但現實上銀行不能就此放心，因一旦「踩界」便有落入被美國二級制裁的風險。

另外，滙豐銀行此前也傳出要退出俄羅斯市場，路透援引一份電子郵件聲明稱，滙豐銀行已同意將其在俄羅斯業務中100%的權益出售給Expobank 。在獲得監管部門批准後，完成出售將標誌著該銀行正式退出俄羅斯市場。

滙豐的俄羅斯部門由一家為國內和跨國客戶提供服務的公司銀行業務組成。截至俄羅斯入侵烏克蘭前夕，該銀行約有200名員工。