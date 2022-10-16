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港賢學思政4人顛覆罪將判刑 1獲浸大關心 1遭理大踢出

香港新聞組／香港16日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

已解散的「賢學思政」四名成員早前承認串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪，辯方昨天在區域法院求情。法官郭偉健表示，需時考慮本案整體或個別被告的案情是否屬情節嚴重，押後至22日處理，屆時可能處理部分被告判刑，被告繼續還柙。

綜合香港01、明報報導，4名被告包括21歲組織召集人王逸戰、21歲時任祕書長陳枳森、19歲發言人朱慧盈及20歲黃沅琳。辯方求情表示，本案所涉組織的受眾以較溫和的「和理非」（和平、理性、非暴力）為主，與光城者以年輕激進者有所不同，一般人不會輕易受本案4名年輕人煽動。法官郭偉健卻認為，賢學思政擺政街站，亦有不少傳媒拍攝，更有區議員站台，認為其吸引力較組織光城者強。

辯方律師在進一步求情時指，本案被告沒有使用社交媒體或召開記招作宣傳，他們所用言詞亦不及「光城者」案的被告暴力，案件亦沒有涉及武器，故認為本案可視作情節輕微中偏重者。律師又指，本案所涉組織的受眾以較溫和的「和理非」為主，與光城者以年輕激進者有所不同，一般人不會輕易受本案4名年輕人煽動，且國家現在依然屹立不倒欣欣向榮。郭官卻指，賢學思政擺政街站，亦有不少傳媒拍攝，更有區議員站台，認為其吸引力較組織光城者強。

據報導，本案兩名女被告朱慧盈及黃沅琳至今分別還押約3個月及一年多，辯方昨透露，朱慧盈就讀的浸會大學安排了5名教授到懲教院所探訪，了解其學習進度，即使她被判入教導所，校方仍願維持此模式；辯方另稱黃沅琳不獲理大保留護理學院學位，早前在獄中重考文憑試，正修讀都會大學心理學課程。

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