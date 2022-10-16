非港人買樓減辣？行會召集人葉劉淑儀認會調整

葉劉淑儀相信港府會放寬非港人買樓印花稅的安排，圖為港府首個提供劏房戶租賃的過渡屋。（中通社）

港府《施政報告》19日出爐，搶人才為其中一大重點。行政會議召集人、新民黨議員葉劉淑儀相信，會放寬專才、優才買樓印花稅的安排。她建議相關人士若居港滿三年，就應該免除繳付雙倍印花稅；對於先繳稅、住滿七年後再退稅 的建議，她則認為不理想，因為變相扣押專才的錢。

彭博早前引述消息報導，《施政報告》考慮放寬非永久居民買樓支付的15%買家印花稅，香港 01報導，葉劉淑儀昨天出席活動，表示舉措對吸引人才有好處，「相信港府有所調整」，因為除了新民黨外，立法會多個政黨都表示支持。她說，每年透過各類人才計畫赴港的只有六、七萬人，相信當中真正想置業的人不多，相信不會對樓市有太大影響，有買樓意欲的都是內地專才居多。

葉劉指現時樓市處於調整階段，並非崩潰，相信港府不會「大幅」調整辣招。至於對地產市場有多少提振作用，則視乎最終措施力度。

港府將於19日公布《施政報告》，有傳將放寬非本地買家需要支付15%印花稅的規定。葉劉淑儀出席香港測量師學會《產業測量組2022周年研討會》後表示，新民黨及其他幾個政黨都支持及提出放寬優才、專才的置業雙倍印花稅，以吸引人才，她相信港府會有些調整，又建議如果他住滿三年，就免繳交雙倍印花稅。若最終沒有成為永久居民，港府才向其追討。

至於有部分人建議先繳交，住滿七年後才退回，她則認為扣押如此多錢是不理想。

近期樓價回落，她指以港府看法目前樓市屬調整階段，並非如2002、2003年般出現崩潰，香港樓價差不多全球最高，調整非壞事，相信港府現階段不會大手筆放寬「辣招」；又指過去透過不同渠道抵港的人士，一年涉約6至7萬人，真正置業的人士不算太多，放寛後或會對樓價有一定提振作用，但現階段較難評估。

另據港媒報導，二手市場受一連串不利因素影響，整體表現無起色，市場靜待《施政報告》有利好經濟及樓市措施出爐，不少準買家放緩入市步伐，市場觀望氣氛濃厚，導致近期看樓及成交量同告下跌，目前業主普遍進一步擴大議價空間求售，市場減價及低市價成交個案此起彼落。