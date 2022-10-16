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譚耀宗：港深逆隔離短期難落實 北上過關配額有望增加

香港新聞組／香港16日電
港府正與深圳商討「逆隔離」措施，一直未有進展。（中新社）
港府正與深圳商討「逆隔離」措施，一直未有進展。（中新社）

中共20大會議今日在北京召開，外界關注會議結束後，香港與內地的通關政策會否放寬。全國人大常委會委員譚耀宗昨表示，相信內地有關部門正研究逐步放寬入境檢疫限制，可能稍後有機會增加過關配額，又期望今年內有機會縮短現行的7天檢疫期至4天，即由「7+3」放寬至「4+3」。至於港府與深圳正商討「逆隔離」，譚耀宗相信短期內難落實。

綜合文匯報、明報報導，譚耀宗昨日在一個電視節目上表示，香港與內地會朝向恢復全面通關方向發展，但不能期望內地一次過放寬措施，而目前亦遠遠未到可以完全撤銷檢疫或檢測安排的階段，加上香港近日接連出現新變種病毒，會對恢復正常通關構成障礙。他相信港府會視乎數據，包括考慮新變種的傳染力等，再決定放寬的步伐。

譚耀宗表示，港府與深圳商討「逆隔離」時，發現很多技術問題需解決。（中新社）
譚耀宗表示，港府與深圳商討「逆隔離」時，發現很多技術問題需解決。（中新社）

多個政黨早前提出「逆向隔離」建議，讓北上港人在港隔離後進入內地，港府9月宣布與深圳成立工作小組商討安排，惟一直未有進展。譚耀宗說，港府與內地有關部門在商討過程中發現很多技術問題，「不要預期很快解決」，包括難以在港聘請接受閉環管理的工作人員等，和一旦有感染者將病傳進入內地時的責任問題。被問到「逆隔離」措施會否胎死腹中，他說若有更方便的辦法，他對此不介意。

為此，譚耀宗建議將「健康驛站」分散至內地其他城市如東莞、惠州等，不要集中在深圳，以增加配額數目。

至於外界憧憬20大會議後內地會放寬通關，但官媒連日撰文重申穩控疫情不「躺平」。譚耀宗承認通關問題「難處理」，但他相信隨着疫情防控工作更有把握，內地應可逐步向全面通關的方向發展。他又認為，港人北上的配額有望在20大後增加，舉例可縮短現時「7+3」檢疫日數。他說現時染疫至確診一般為3天，若隔離日數由7天縮短至4天，隔離酒店的床位至少可增加一半。

工聯會理事長黃國表示，兩地防控策略有很大差別，相信若能提供相應待遇，在香港招聘相關人手的問題不太大。他說，因香港感染率仍高，內地較關注如何防止在港的工作人員將病毒帶入隔離營。

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