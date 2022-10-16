香港連3天確診逾5000例 XBB變種日增23宗

港府呼籲已接種第三針疫苗逾六個月的市民，不要等待二價疫苗，早接種，早保護。圖為市民帶兒童前往佐敦官涌體育館疫苗接種中心注射疫苗。（中通社）

香港 昨日新增5424宗新冠確診個案，是連續3天新增逾5000宗確診，繁殖速度更快的BQ.1.1新型變種病毒 個案單日新增4宗，而有較高免疫逃逸的XBB個案，單日更急增23宗。專家表示，BQ.1.1若成為主流病毒株，香港確診個案會再增加。

大公報報導，香港昨日新增確診個案中，312宗是輸入個案。衛生防護中心數據顯示，過去一星期內（10月9日至15日）有2500宗輸入個案，較對上一星期（10月2日至8日）的2160宗增加近16%，較9月26日實施入境檢疫「0+3」措施前，即是9月18日至24日的1058宗輸入個案，更是增加近1.4倍。輸入個案佔確診總數的比例，由9月18日至24日的2.55%，增至過去兩星期的超過7%。

港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨日在一個電台節目表示，新冠病毒即時繁殖率升至1.25，加上有新變種病毒株傳入，估計香港確診數字會再增加；他指出，BQ.1.1屬於BA.5的分支，繁殖速度更快，免疫逃逸能力高，有機會令疫苗 保護效用大打折扣。

理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒早前指出，XBB是BA.2.10與BA.2.75變異病毒株混合而成，在至今出現過的變種病毒中，免疫逃逸能力最強，傳染性亦會更高。