香港首現BA.4.6及BQ.1.1新病毒 澳門入境縮為7+3

香港首次發現BA.4.6及BQ.1.1，為預防病毒流入社區，目前未考慮放寬「黃碼」者入食肆；圖為灣仔區街頭，市民出行仍佩戴口罩。（歐新社）

香港 昨日新增5106例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，其中4770例為本土感染，336例為境外移入，當局並在境外移入病例中首次發現BA.4.6及BQ.1.1亞系變異株病例。醫務衞生局局長盧寵茂表示，目前未考慮放寬「黃碼」人士不許進入食肆的限制。

此外，澳門 自今日起調整香港、台灣及外國入境者的新冠肺炎防疫健康管理政策，由原本「7+3+4」減至「7+3」，即取消4天自我健康監測，集中隔離醫學觀察解除後的核酸檢測 亦減少2次。

綜合媒體報導，香港自9月實施海外入境「0+3」措施，即不需在酒店強制隔離後，境外移入病例比率增加。

衛生防護中心昨日公布的5106宗確診個案中，336宗為輸入病例。相較上月26日實施「0+3」入境檢疫安排前只有百餘宗輸入個案，實施後輸入個案飆升，連同昨日已連續6天每日逾300宗，更出現更多新型變異病毒株。昨日再新增3宗具更強免疫逃逸能力的XBB亞系變異病毒個案，令該病毒株的輸入個案累計升至32宗，亦多一宗BA.2.75.2個案，即香港暫已有兩宗BA.2.75.2輸入病例，又發現首宗BA.4.6和BQ.1.1亞系個案。該些變異病毒株均較香港現時流行的BA.5病毒株有更強傳播力。

盧寵茂昨日在立法會一個會議上強調，疫情似有再度回升情況，加上近日有新變異病毒株輸入，須小心應對，而入境旅客雖然經核酸檢測呈陰性，但也未必百分百準確，須預防變異病毒流入社區，故目前未有考慮放寬「黃碼」人士不許進入食肆的限制。不過，他透露政府已決定修例，將目前的4人「限聚令」放寬至12人，但須經過法律程序處理。

此外，澳門政府宣布，今日起調整從外國、香港與台灣入境澳門的健康管理措施，由「7+3+4」改為「7+3」；另外，集中隔離結束後的核酸檢測要求也相應做了改變。

上述人士入境澳門後，按現行要求須進行7天集中隔離醫學觀察，3天自我健康管理（黃碼）及4天自我健康監測（綠碼，但需留意健康及避免聚會等），即「7+3+4」。從今日起調整後，雖然仍要進行7天集中隔離醫學觀察和3天自我健康管理，但取消4天自我健康監測，即變成「7+3」。

至於集中隔離醫學觀察解除後的核酸檢測要求，則從現時解除後次日起按1、2、3、5、7天要求檢測，從10月15日起，調整為解除當日（第0天）起按0、1、2、3天要求檢測，取消現時第5、7天的檢測要求。