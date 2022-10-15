我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暴亂調查委員會通過傳喚 消息人士：川普考慮出席

加速統一 金融時報：習將在20大警告美勿干涉台灣問題

香港首現BA.4.6及BQ.1.1新病毒 澳門入境縮為7+3

香港新聞組／香港15日電
香港首次發現BA.4.6及BQ.1.1，為預防病毒流入社區，目前未考慮放寬「黃碼」者入食肆；圖為灣仔區街頭，市民出行仍佩戴口罩。（歐新社）
香港首次發現BA.4.6及BQ.1.1，為預防病毒流入社區，目前未考慮放寬「黃碼」者入食肆；圖為灣仔區街頭，市民出行仍佩戴口罩。（歐新社）

香港昨日新增5106例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，其中4770例為本土感染，336例為境外移入，當局並在境外移入病例中首次發現BA.4.6及BQ.1.1亞系變異株病例。醫務衞生局局長盧寵茂表示，目前未考慮放寬「黃碼」人士不許進入食肆的限制。

此外，澳門自今日起調整香港、台灣及外國入境者的新冠肺炎防疫健康管理政策，由原本「7+3+4」減至「7+3」，即取消4天自我健康監測，集中隔離醫學觀察解除後的核酸檢測亦減少2次。

綜合媒體報導，香港自9月實施海外入境「0+3」措施，即不需在酒店強制隔離後，境外移入病例比率增加。

衛生防護中心昨日公布的5106宗確診個案中，336宗為輸入病例。相較上月26日實施「0+3」入境檢疫安排前只有百餘宗輸入個案，實施後輸入個案飆升，連同昨日已連續6天每日逾300宗，更出現更多新型變異病毒株。昨日再新增3宗具更強免疫逃逸能力的XBB亞系變異病毒個案，令該病毒株的輸入個案累計升至32宗，亦多一宗BA.2.75.2個案，即香港暫已有兩宗BA.2.75.2輸入病例，又發現首宗BA.4.6和BQ.1.1亞系個案。該些變異病毒株均較香港現時流行的BA.5病毒株有更強傳播力。

盧寵茂昨日在立法會一個會議上強調，疫情似有再度回升情況，加上近日有新變異病毒株輸入，須小心應對，而入境旅客雖然經核酸檢測呈陰性，但也未必百分百準確，須預防變異病毒流入社區，故目前未有考慮放寬「黃碼」人士不許進入食肆的限制。不過，他透露政府已決定修例，將目前的4人「限聚令」放寬至12人，但須經過法律程序處理。

此外，澳門政府宣布，今日起調整從外國、香港與台灣入境澳門的健康管理措施，由「7+3+4」改為「7+3」；另外，集中隔離結束後的核酸檢測要求也相應做了改變。

上述人士入境澳門後，按現行要求須進行7天集中隔離醫學觀察，3天自我健康管理（黃碼）及4天自我健康監測（綠碼，但需留意健康及避免聚會等），即「7+3+4」。從今日起調整後，雖然仍要進行7天集中隔離醫學觀察和3天自我健康管理，但取消4天自我健康監測，即變成「7+3」。

至於集中隔離醫學觀察解除後的核酸檢測要求，則從現時解除後次日起按1、2、3、5、7天要求檢測，從10月15日起，調整為解除當日（第0天）起按0、1、2、3天要求檢測，取消現時第5、7天的檢測要求。

檢測 香港 澳門

上一則

孟晚舟無罪獲釋 中國外交部副部長曝重要細節

下一則

央視：間諜洩尖端武器情報 離境前被捕

延伸閱讀

澳門15日起調整入境健康管理措施 由7+3+4減至7+3

澳門15日起調整入境健康管理措施 由7+3+4減至7+3
罕見爆發 香港29例類鼻疽6死 感染病例年升7成

罕見爆發 香港29例類鼻疽6死 感染病例年升7成
澳門十一假期 18.2萬人次入境 九成是內地旅客

澳門十一假期 18.2萬人次入境 九成是內地旅客
台駐澳官員簽證 澳門放行延長 未要求簽「一中承諾書」

台駐澳官員簽證 澳門放行延長 未要求簽「一中承諾書」

熱門新聞

北京一名男子在橋上懸掛反習近平布條，當場被警方逮捕，現場還冒出黑煙。(取自推特)

在北京懸掛「反習橫幅」男子身分曝光 來自黑龍江

2022-10-13 23:59
中媒引述英媒報導，倫敦2-8a Rutland Gate超級豪宅實際所有人是恒大集團創始人許家印。（路透）

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

2022-10-08 21:27
北京四通橋一名頭戴黃色工程帽、身穿橘紅色工作服的男子(左上)懸掛反習近平布條，當場被警方逮捕。(取自推特)

影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人

2022-10-13 11:35
林彪女兒林豆豆（右）持拐杖現身夫婿告別儀式。(取材自微博「紅色參考陳洪濤」)

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

2022-10-12 07:00
諾貝爾化學獎得主5日出爐後，同濟大學宣布化學獎其中一名得主夏普里斯是他們的名譽教授。（圖取自同濟大學網頁）

2022諾貝爾獎 中國蹭出5個「贏家」

2022-10-07 17:27
女子曬的吃席經過。（取材自九派新聞）

一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好

2022-10-12 11:00

超人氣

更多 >
紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬

紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬
習近平與他的博士論文：代寫抄襲疑雲...但誰能質疑？

習近平與他的博士論文：代寫抄襲疑雲...但誰能質疑？
學歷高沒用？美大學和碩士畢業生起薪差距連五年縮小

學歷高沒用？美大學和碩士畢業生起薪差距連五年縮小
WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見

WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見
颶風災情讓佛州房屋保險暴增 超級有錢人才住得起

颶風災情讓佛州房屋保險暴增 超級有錢人才住得起