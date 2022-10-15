瑞銀2022報告：全球房地產泡沫指數 香港仍居亞洲第一

瑞銀2022年全球房地產泡沫指數，香港排名跌至全球第五，但仍居亞洲首位；圖為高樓林立的深水埗。（中通社）

瑞銀財富管理（UBS）公布2022年度《全球房地產泡沫指數 》報告指出，香港 樓市「泡沫」程度繼續被列為亞洲第一位，但評分較去年回落，世界排名由原先第三名降至第五名，外界觀察，香港樓市仍處於泡沫風險區域。

綜合香港01、文匯報報導， 香港房地產泡沫指數達1.71，全球排名第五。報告提到，樓市名義價格由去年中至今年中累跌4%，為報告涵蓋城市中表現最差。

香港膺樓價與收入比榜首，以負擔能力計，在香港買一個650方呎單位的平均樓價約相當於一名專業人士平均年薪的24倍，遠高排第二位巴黎的15倍。報告認為，雖然香港樓價過去一年下跌約4%，但由於家庭槓桿率上升且租金 下降幅度超過價格，香港樓市仍處於泡沫風險區域。

同期，新加坡樓價上升11%，但泡沫指數僅為0.5，屬價值高估區。

全球房地產泡沫指數最高城市為加拿大多倫多，達2.24。瑞銀表示，人口增長速度高及超低按揭利率，是推動加拿大城市泡沫化的主要因素。

德國法蘭克福以2.21排名第二，第三及第四分別為瑞士蘇黎世及德國慕尼黑。亞洲樓泡第二是東京，在全球排名第九。

在樓價與租金比例方面，慕尼黑、香港和特拉維夫的樓價租金比最高，平均每間住宅需要出租44年才能支付其購入價。其次是法蘭克福的42倍、日內瓦和蘇黎世均達40倍。極高的倍數表明樓價過度依賴低利率。幾乎一半的覆蓋城市的租金價格比高於或接近30倍。如果利率繼續上升，所有這些城市的樓價都容易出現大幅回調。

報告又指，自2007至2022年，香港樓價在過去15年的長繁榮期，一度創下歷史新高，漲幅在25個城市中最為強勁，不過此升勢在2019年年中結束。主要受累經濟疲弱、疫情反覆等，市場缺乏承接能力。儘管豪宅市場出現幾筆大宗交易，但香港樓市在2021年年中至2022年年中下跌約4%，是上榜城市中增長率最低，同時意味樓市失衡已經下降。儘管如此，由於家庭槓桿率上升且租金下降幅度超過價格，市場仍處於泡沫風險區域。展望未來，更高的按揭利率和疲軟的經濟前景可能令樓價進一步回落。中期而言，內地經濟復甦或會成為香港樓市新的推動力。

瑞銀全球財富管理研究首席著者Matthias Holzhey預計，大多數高價值城市的樓價，將在未來幾個季度出現大幅調整。