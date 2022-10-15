我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暴亂調查委員會通過傳喚 消息人士：川普考慮出席

加速統一 金融時報：習將在20大警告美勿干涉台灣問題

瑞銀2022報告：全球房地產泡沫指數 香港仍居亞洲第一

香港新聞組／香港15日電
瑞銀2022年全球房地產泡沫指數，香港排名跌至全球第五，但仍居亞洲首位；圖為高樓林立的深水埗。（中通社）
瑞銀2022年全球房地產泡沫指數，香港排名跌至全球第五，但仍居亞洲首位；圖為高樓林立的深水埗。（中通社）

瑞銀財富管理（UBS）公布2022年度《全球房地產泡沫指數》報告指出，香港樓市「泡沫」程度繼續被列為亞洲第一位，但評分較去年回落，世界排名由原先第三名降至第五名，外界觀察，香港樓市仍處於泡沫風險區域。

綜合香港01、文匯報報導， 香港房地產泡沫指數達1.71，全球排名第五。報告提到，樓市名義價格由去年中至今年中累跌4%，為報告涵蓋城市中表現最差。

香港膺樓價與收入比榜首，以負擔能力計，在香港買一個650方呎單位的平均樓價約相當於一名專業人士平均年薪的24倍，遠高排第二位巴黎的15倍。報告認為，雖然香港樓價過去一年下跌約4%，但由於家庭槓桿率上升且租金下降幅度超過價格，香港樓市仍處於泡沫風險區域。

同期，新加坡樓價上升11%，但泡沫指數僅為0.5，屬價值高估區。

全球房地產泡沫指數最高城市為加拿大多倫多，達2.24。瑞銀表示，人口增長速度高及超低按揭利率，是推動加拿大城市泡沫化的主要因素。

德國法蘭克福以2.21排名第二，第三及第四分別為瑞士蘇黎世及德國慕尼黑。亞洲樓泡第二是東京，在全球排名第九。

在樓價與租金比例方面，慕尼黑、香港和特拉維夫的樓價租金比最高，平均每間住宅需要出租44年才能支付其購入價。其次是法蘭克福的42倍、日內瓦和蘇黎世均達40倍。極高的倍數表明樓價過度依賴低利率。幾乎一半的覆蓋城市的租金價格比高於或接近30倍。如果利率繼續上升，所有這些城市的樓價都容易出現大幅回調。

報告又指，自2007至2022年，香港樓價在過去15年的長繁榮期，一度創下歷史新高，漲幅在25個城市中最為強勁，不過此升勢在2019年年中結束。主要受累經濟疲弱、疫情反覆等，市場缺乏承接能力。儘管豪宅市場出現幾筆大宗交易，但香港樓市在2021年年中至2022年年中下跌約4%，是上榜城市中增長率最低，同時意味樓市失衡已經下降。儘管如此，由於家庭槓桿率上升且租金下降幅度超過價格，市場仍處於泡沫風險區域。展望未來，更高的按揭利率和疲軟的經濟前景可能令樓價進一步回落。中期而言，內地經濟復甦或會成為香港樓市新的推動力。

瑞銀全球財富管理研究首席著者Matthias Holzhey預計，大多數高價值城市的樓價，將在未來幾個季度出現大幅調整。

香港 租金 指數

上一則

杭州最貴法拍屋 徐青甫故居改建成法式別墅

下一則

孟晚舟無罪獲釋 中國外交部副部長曝重要細節

延伸閱讀

港限聚令擬放寬 4人增至12人 室內歌舞表演20日起鬆綁

港限聚令擬放寬 4人增至12人 室內歌舞表演20日起鬆綁
疫後首次 港最低工資時薪擬加至5美元 勞工界失望

疫後首次 港最低工資時薪擬加至5美元 勞工界失望
香港馬拉松參賽暫定2.5萬人 體育專員盼增名額

香港馬拉松參賽暫定2.5萬人 體育專員盼增名額
好康報你知／香港好運來超市（HK Good Fortune Supermarket）

好康報你知／香港好運來超市（HK Good Fortune Supermarket）

熱門新聞

北京一名男子在橋上懸掛反習近平布條，當場被警方逮捕，現場還冒出黑煙。(取自推特)

在北京懸掛「反習橫幅」男子身分曝光 來自黑龍江

2022-10-13 23:59
中媒引述英媒報導，倫敦2-8a Rutland Gate超級豪宅實際所有人是恒大集團創始人許家印。（路透）

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

2022-10-08 21:27
北京四通橋一名頭戴黃色工程帽、身穿橘紅色工作服的男子(左上)懸掛反習近平布條，當場被警方逮捕。(取自推特)

影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人

2022-10-13 11:35
林彪女兒林豆豆（右）持拐杖現身夫婿告別儀式。(取材自微博「紅色參考陳洪濤」)

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

2022-10-12 07:00
諾貝爾化學獎得主5日出爐後，同濟大學宣布化學獎其中一名得主夏普里斯是他們的名譽教授。（圖取自同濟大學網頁）

2022諾貝爾獎 中國蹭出5個「贏家」

2022-10-07 17:27
女子曬的吃席經過。（取材自九派新聞）

一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好

2022-10-12 11:00

超人氣

更多 >
紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬

紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬
習近平與他的博士論文：代寫抄襲疑雲...但誰能質疑？

習近平與他的博士論文：代寫抄襲疑雲...但誰能質疑？
學歷高沒用？美大學和碩士畢業生起薪差距連五年縮小

學歷高沒用？美大學和碩士畢業生起薪差距連五年縮小
WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見

WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見
颶風災情讓佛州房屋保險暴增 超級有錢人才住得起

颶風災情讓佛州房屋保險暴增 超級有錢人才住得起