香港中學備課20大 老師一起收看開幕式、問答賽分享重點

香港中學備課中共20大，辦問答比賽加深學生了解國家體制。圖為香港中學升旗典禮圖。（歐新社）

中共20大 將於明日在北京召開，香港 多所中學表示，他們會通過早會、班主任課、問答比賽等方式，深入淺出向同學分享箇中重點。

文匯報報導，有中學校長指出，中共每次全國代表大會對國家以至世界發展大勢，都有關鍵的啟示作用，自然也關係到每個年輕學生的個人發展，必須讓他們有所認識，但考慮到一般香港學生未必十分了解國家的體制或相關文化，已安排教師先作備課參考，及在周日起密切關注中共20大，探討不同的教學空間。

香港教聯會黃楚標中學早前於十一舉行「喜迎20大 為國育英才」升旗禮，在慶祝國家華誕的同時，希望讓年輕一代初步認識即將召開的中共20大，了解國家最新發展，帶出為國家培育英才的深意。該校副校長王益鈞表示，學校已安排公民科老師聯同價值觀教育組同事，於明日一起收看中共20大開幕式，「首先在老師層面上多作認識，一齊討論如何放到教育當中。」

該校又計畫於17日早會，升旗禮後的「國旗下講話」環節上，由校長介紹中共20大相關重點內容。每個班別的班主任課，教師亦會抽時間向學生講解，例如抽取一些相關的新聞資料作介紹，並在下周內稍後時間舉辦問答比賽環節，期望同學可以加深對中共20大的認識和理解。

「對高中學生來說，兩三年後他們有可能到內地升學、工作。大家近年都清楚看到，大灣區的確有很大的發展空間，不論是創業還是工作都充滿成果。」王益鈞強調，香港與國家的發展密不可分，而中共20大將為國家未來發展提供重要指引，同學們應當有所認識的。

創知中學校長黃晶榕表示，中共20大關乎14億同胞的未來發展，更可能會左右世界大局，大家都應該關心、學習。為此，校方將於周內早會期間，分享中共20大的會議精神和重點內容，同時會密切關注中共20大開幕後的相關新聞內容，選取適合內容供同學參考。

培僑中學校長伍煥杰表示，校方早前已讓教師們預先學習了解中共20大相關基本資料，同時鼓勵師生由明日開始密切注視中共20大的資訊，及後再考慮進行相關學習活動。