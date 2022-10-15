我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暴亂調查委員會通過傳喚 消息人士：川普考慮出席

加速統一 金融時報：習將在20大警告美勿干涉台灣問題

香港中學備課20大 老師一起收看開幕式、問答賽分享重點

香港新聞組／香港15日電
香港中學備課中共20大，辦問答比賽加深學生了解國家體制。圖為香港中學升旗典禮圖。（歐新社）
香港中學備課中共20大，辦問答比賽加深學生了解國家體制。圖為香港中學升旗典禮圖。（歐新社）

中共20大將於明日在北京召開，香港多所中學表示，他們會通過早會、班主任課、問答比賽等方式，深入淺出向同學分享箇中重點。

文匯報報導，有中學校長指出，中共每次全國代表大會對國家以至世界發展大勢，都有關鍵的啟示作用，自然也關係到每個年輕學生的個人發展，必須讓他們有所認識，但考慮到一般香港學生未必十分了解國家的體制或相關文化，已安排教師先作備課參考，及在周日起密切關注中共20大，探討不同的教學空間。

香港教聯會黃楚標中學早前於十一舉行「喜迎20大 為國育英才」升旗禮，在慶祝國家華誕的同時，希望讓年輕一代初步認識即將召開的中共20大，了解國家最新發展，帶出為國家培育英才的深意。該校副校長王益鈞表示，學校已安排公民科老師聯同價值觀教育組同事，於明日一起收看中共20大開幕式，「首先在老師層面上多作認識，一齊討論如何放到教育當中。」

該校又計畫於17日早會，升旗禮後的「國旗下講話」環節上，由校長介紹中共20大相關重點內容。每個班別的班主任課，教師亦會抽時間向學生講解，例如抽取一些相關的新聞資料作介紹，並在下周內稍後時間舉辦問答比賽環節，期望同學可以加深對中共20大的認識和理解。

「對高中學生來說，兩三年後他們有可能到內地升學、工作。大家近年都清楚看到，大灣區的確有很大的發展空間，不論是創業還是工作都充滿成果。」王益鈞強調，香港與國家的發展密不可分，而中共20大將為國家未來發展提供重要指引，同學們應當有所認識的。

創知中學校長黃晶榕表示，中共20大關乎14億同胞的未來發展，更可能會左右世界大局，大家都應該關心、學習。為此，校方將於周內早會期間，分享中共20大的會議精神和重點內容，同時會密切關注中共20大開幕後的相關新聞內容，選取適合內容供同學參考。

培僑中學校長伍煥杰表示，校方早前已讓教師們預先學習了解中共20大相關基本資料，同時鼓勵師生由明日開始密切注視中共20大的資訊，及後再考慮進行相關學習活動。

20大 中共 香港

上一則

20大紀念郵票發行

下一則

出訪心繫20大 王岐山談「兩個確立」

延伸閱讀

港限聚令擬放寬 4人增至12人 室內歌舞表演20日起鬆綁

港限聚令擬放寬 4人增至12人 室內歌舞表演20日起鬆綁
疫後首次 港最低工資時薪擬加至5美元 勞工界失望

疫後首次 港最低工資時薪擬加至5美元 勞工界失望
香港馬拉松參賽暫定2.5萬人 體育專員盼增名額

香港馬拉松參賽暫定2.5萬人 體育專員盼增名額
好康報你知／香港好運來超市（HK Good Fortune Supermarket）

好康報你知／香港好運來超市（HK Good Fortune Supermarket）

熱門新聞

北京一名男子在橋上懸掛反習近平布條，當場被警方逮捕，現場還冒出黑煙。(取自推特)

在北京懸掛「反習橫幅」男子身分曝光 來自黑龍江

2022-10-13 23:59
中媒引述英媒報導，倫敦2-8a Rutland Gate超級豪宅實際所有人是恒大集團創始人許家印。（路透）

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

2022-10-08 21:27
北京四通橋一名頭戴黃色工程帽、身穿橘紅色工作服的男子(左上)懸掛反習近平布條，當場被警方逮捕。(取自推特)

影／北京掛「反習布條」抗議者被捕 王丹：新坦克人

2022-10-13 11:35
林彪女兒林豆豆（右）持拐杖現身夫婿告別儀式。(取材自微博「紅色參考陳洪濤」)

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

2022-10-12 07:00
諾貝爾化學獎得主5日出爐後，同濟大學宣布化學獎其中一名得主夏普里斯是他們的名譽教授。（圖取自同濟大學網頁）

2022諾貝爾獎 中國蹭出5個「贏家」

2022-10-07 17:27
女子曬的吃席經過。（取材自九派新聞）

一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好

2022-10-12 11:00

超人氣

更多 >
紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬

紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬
習近平與他的博士論文：代寫抄襲疑雲...但誰能質疑？

習近平與他的博士論文：代寫抄襲疑雲...但誰能質疑？
學歷高沒用？美大學和碩士畢業生起薪差距連五年縮小

學歷高沒用？美大學和碩士畢業生起薪差距連五年縮小
WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見

WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見
颶風災情讓佛州房屋保險暴增 超級有錢人才住得起

颶風災情讓佛州房屋保險暴增 超級有錢人才住得起