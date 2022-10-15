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港警實測…6歲女獨坐街頭 180人留意到 僅6人施援

香港新聞組／香港15日電
警方和防止虐待兒童會早前進行一個社會實測，讓一名6歲女童「獨自」流落街頭一小時，在3588個途人中，180人明顯留意到女童情况，當中只有6人提供協助。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)
警方和防止虐待兒童會早前進行一個社會實測，讓一名6歲女童「獨自」流落街頭一小時，在3588個途人中，180人明顯留意到女童情况，當中只有6人提供協助。圖為香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港虐待兒童案今年首8個月有795宗，雖然比去年同期升幅不大，但近期連串嚴重虐兒案警醒每一位市民，虐待兒童在我們身邊時刻存在，問題是有無「心」去舉報。警方和防止虐待兒童會早前進行一個社會實測，讓一名6歲女童「獨自」流落街頭一小時，在3588個途人中，180人明顯留意到女童情况，當中只有6人提供協助，反映大部分市民對潛在危險中的兒童「無上心」。

綜合明報導、文匯報報導 ，警方希望借助主題為「旁觀者Change」的「保護兒童計畫2022」，喚醒市民的關愛之心，打破「旁觀者效應」，發動全民力量早識別早介入幫助受虐兒童。

警務處刑事總部刑事支援科高級警司李經晞昨日表示，為了解市民保護兒童的意識強弱，以便教育公眾及引起重視，警方於今年7月聯同防止虐待兒童會進行了一項街頭社會實驗及問卷調查，模擬一名6歲女童單獨在荃灣大河道街頭逗留了1小時，人員在遠處拍攝觀察有多少市民會伸出援手。

警察臨床心理學家馮浩堅昨日分析實測結果顯示，1小時內有3588人經過女童身邊，但只有180人有回頭留意。這180人中，只有6人關心慰問女童是否需要援手，僅占約3%。警方向有留意而無幫助女童的市民查詢不幫忙的原因，他們的回答包括擔心引起誤會、懷疑是騙案、不知道如何幫忙、或希望有其他人會幫忙等。警方認為，這些未有主動提出施援的市民，在心底裏其實想伸出援手，只是心有顧慮。

刑事總部刑事支援科高級警司李經晞則指，逾七成身體虐待案件中，施虐者是受虐者的照顧者或家人，無法靠巡邏、情報蒐集或派出卧底等方法介入，期望推出保護兒童動畫、徽章設計比賽等，增加大眾保護兒童的認知，改變旁觀者心態。

警察 教育 香港

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