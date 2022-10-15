香港瞭望／香港開門 順得哥情失嫂意

香港這扇門開是不開，不僅考驗香港，也考驗港官身後的領導。圖為香港市民在添馬公園練習瑜伽。（中新社）

這幾天香港 的話題，是香港之門，在半啓之後會否洞開。這扇門指的是香港通關之門，現在只算小開，在民眾、專家、港府間持續爭議。另一扇香港之門的開合之爭，不在普羅市民視野，卻令人憂心香港另一層面的大起大落。

香港通關之門，在執行「0加3」防疫 政策後，有好多政客出來造勢，說10月就要迎來大開放的「0加0」，可卻半道失聲，還傳說有港官阻止專家講話。13日港府宣布再放寬防疫，稱為「有秩序下逐步復常」，結果是可跳舞可表演，聚會可多到12人而已。

香港防疫「0加0」，看來又由近而遠，專家學者繼續呼喊，社交媒體上再有指罵之聲，看來沒用，相信這回不是港官不願開門，而是後面有人不准開門了。大門不開二門開，另一扇門開是不開，學問更大，那是敏感的資金之門，這回不是資金的流走，而是資金的流進，傳說為避開歐美制裁凍結沒收風險的俄資，想湧來香港，於是這門要不要為俄國 寡頭打開，考起港官。

引出這話題的，是俄羅斯鋼鐵寡頭莫爾達紹夫的超級遊艇，東躲西藏地駛進香港，對這位寡頭已實施制裁的美國批評無果，升級為美國國務院發聲明說將影響香港國際金融中心地位。香港特首李家超直稱，港府不會採取行動，又說西方國家對他和港官的制裁，是「野蠻行爲」。

有時事評論員敏感地注意到，星期二那天，本是問李家超關於俄國資金想避制裁進香港的事，這李特首卻回答成寡頭遊艇進香港的事，還主動提起美國對他的制裁，但比那5億美金遊艇更大數目錢的事，沒有回應。

俄國入侵烏克蘭後，一批俄國銀行和寡頭受到美歐國家的制裁，有的資產已被美英等國凍結。就像那些寡頭的超級遊艇四散而逃一樣，俄國資金也在找避風港。最近香港金融圈傳出俄國財閥和企業，想將資產、業務轉到香港，各種說法很多。

這扇門開是不開，相信不僅考驗香港，也考驗港官身後的領導。以香港仍算國際金融中心來說，當然要開門做生意，誰來都是客。但若以地緣政治之爭來說，國際上已陣營分明，香港就要好好盤算才行。較敏感的是，中美之爭下，香港很難選邊站，又要聽話，又要做生意，那就真是香港俗話說的「順得哥情失嫂意」了。