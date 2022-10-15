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港官員：香港不怕競爭 只怕自己不爭氣

香港新聞組／香港15日電
香港財經事務及庫務局局長許正宇說，地緣政治不單影響香港，也影響全球。 （取材自香港電台）
香港財經事務及庫務局局長許正宇說，地緣政治不單影響香港，也影響全球。 （取材自香港電台）

俄烏戰爭使全球政治、經濟局勢皆受到波及，香港財經事務及庫務局局長許正宇表示，地緣政治不單影響香港，亦影響全球，他認為在地緣政治下有危亦有機，不少商家會思考如何分散風險；許正宇指出，香港「不怕競爭、只怕自己不爭氣」。

香港電台報導，許正宇在「星期六問責」節目中表示，國際不少地方對俄羅斯政府或企業作出制裁，會否擔心如果相關企業來港投資，會令香港亦面臨被制裁風險。許正宇說，香港是依法辦事的地方，強調隨著國際市場變化，去決定如何定位及用好金融方面的優勢，又說風險無處不在，但要在風險處理上做得平穩。

許正宇指出，商家會思考如何投資，例如手持某種貨幣的資產，如想分散投資風險，香港作為資金進出有保障及自由，亦有國際級專業服務及監管的地方，可發揮此角色，相信對商家有吸引力。

香港金融科技周將於本月底舉行，而新加坡亦會舉行金融科技節，被問到兩者之間的比較。許正宇說香港與新加坡最不同的地方，是香港有國家支持，有依靠國家面向世界的獨特優勢，又說香港「不怕競爭、只怕自己不爭氣」，要用好自身優勢。他估計香港金融科技周會有2萬名參加者。

香港 投資 新加坡

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