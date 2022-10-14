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七一3男圍攻刺港警 行兇者遭判囚5年

香港新聞組／香港14日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

前年七一回歸日，有警員在天后驅散示威者，並欲制伏一男時被圍毆，期間有人突拿軍刀插傷警員手臂。警方當晚在一架將飛往倫敦的客機上拘捕涉行兇的男子，之後再拘捕兩男。

綜合文匯報、香港01報導，3人早前承認與當日事件有關，案件13日在區域法院判刑，26歲男子黃鈞華2020年7月1日在港島銅鑼灣皇仁書院外以軍刀刺傷警員，兩名男學生則阻撓防暴警員執法及企圖「搶犯」，3人分別承認暴動及蓄意傷人罪等。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

法官姚勳智指出，被告黃鈞華對警員造成的刀傷極接近動脈及神經，可隨時致命，對警員影響深遠，遂判其暴動及傷人兩罪監禁5年；一名搶犯男生則判囚33個月，另一名認罪男生則需待索閱教導所報告，押後至本月31日判刑。

3名被告：黃鈞華（26歲，工程師）、羅珏琛（20歲）、周霈霖（23歲）。承認一項暴動罪，另外，黃承認一項傷人罪，羅承認拒捕，及周承認阻差。控罪指他們於2020年7月1日，在天后皇仁書院對出，參與暴動及襲擊一名警員。即事件中刺傷警員的首被告，被判囚5年，被警員制伏後成功逃脫的次被告，案發時17歲，現時只有20歲，法官決定為他取取教導所報告再決定判刑，協助次被告逃離現場的第三被告，則判囚33個月。

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