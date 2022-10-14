港眾志祕書長黃之鋒獄中過26歲生日 泰嘟嘟車見慶生詞

有旅居泰國的港人在「篤篤車」買廣告，為黃之鋒慶祝生日。（取材自臉書）

被囚禁已超過兩年的前香港 眾志祕書長黃之鋒 ，因民主派初選案正被還柙，13日在獄中度過26歲生日。黃之鋒社交平台小編指，有身在泰國、關心香港的港人特意在當地的「嘟嘟車」上買廣告掛看板慶祝。

香港01報導，照片可見，車背的看板上印有「黃之鋒生日快樂」字句，包含中文、英文、泰文三種語言，圖中的黃之鋒撐著黃傘，頗有政治象徵意味。前社福界立法會議員邵家臻亦在臉書分享與黃之鋒的舊合照，指：「『願你歷盡千帆，歸來仍是少年。』就算今天已經是在囚585天，也要講聲：黃之鋒生日平安，遲點見。」

前資訊科技界立法會議員莫乃光則分享與黃之鋒相處點滴，指十多年前對方第一次找他，已經是討論如何替父親加入功能界別選民，因為「一票都不想少」，他指黃之鋒「眨吓眼（年紀）都不小了」，慨嘆對方不知何日方得自由、何時才可見面。

黃之鋒因2020年的六四 集會、2019年六二一包圍警總等案件，2020年12月起入獄，經上訴後總刑期為23.5個月，扣除假期和獄中表現等因素後，在今年3月完成相關刑期。但由於另外涉及民主派初選案，至今仍未獲准保釋，黃之鋒目前在赤柱監獄繼續還柙。