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港深中大雙主修課程 兩地上課 各讀2年保證實習

香港新聞組／香港14日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港中文大學與香港中文大學（深圳）將合辦全港首個讓學生於兩地校園修讀的雙主修課程，待中大教務會審核後，預期於2023至2024年度推出。

大公報報導，學生將修讀跨學科數據分析課程，及選讀由中大或中大（深圳）開設的指定課程作為另一主修，並於粵、港兩地校園上課，讓有意投身大灣區發展的學生獲得豐富的兩地學習和實習體驗。

跨學科數據分析課程作為其中一科主修，其中涵蓋了與商務、工程和科學相關的知識及技能，將大數據和商務分析應用於創新發展。學生亦可從中大提供的統計學、數學、系統工程與工程管理學、信息工程學、工商管理學士綜合課程，或中大（深圳）開辦的統計學、數學與應用數學、計算機科學與技術、電子與計算機工程、金融工程、市場營銷共11個課程中選擇另一主修。

在四年修業期內，學生可彈性選擇於兩地校園各修讀兩年。入讀此課程的學生可到大灣區其他城市及亞洲等地參與實地考察活動，且有機會於國際及內地頂尖機構實習。課程還將確保學生獲「在學．在職計劃」取錄，透過中大的強大業界網絡，累積有薪全職工作經驗。

兩校每年合共錄取約40至50名學生，中大將經「大學聯合招生辦法」及其他一般途徑錄取學生。兩校將提供一系列對等的必修或選修科目，讓學生完成指定學分的科目，以符合所屬院校的畢業規定。畢業生將獲所屬院校頒發學士學位，並於畢業證書列明修讀的兩個主修課程。

灣區 香港 招生

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