港限聚令擬放寬 4人增至12人 室內歌舞表演20日起鬆綁

香港防疫再放寬，20日起容許室內歌舞表演，限聚令擬放寬至12人；圖為香港秋季五大科技展登場，外商拖行李箱參展。（中通社）

香港 第五波疫情 持續，醫務衛生局副局長李夏茵13日公布，10月20日至11月2日適當放寬社交距離 措施，具體措施包括容許餐廳、酒吧、酒館、夜總會、博物館等場所進行現場表演或跳舞活動，前提是有關表演者每7天要進行2次核酸檢測，表演或彩排當日需要快篩。

文匯報報導，李夏茵表示表演時要盡量戴口罩，與觀眾保持適當距離。港府亦會容許主題公園戶外範圍飲食，並會積極考慮放寬限聚令，由4人調整至12人，但由於涉及修例，港府作出修訂後會再確實。

李夏茵表示港府希望社會可以復常，但要有序地推行。她並指出，歐洲的疫情有所上升，世衛強烈呼籲民眾盡快接種疫苗。

香港昨天新增5622例新冠確診病例，其中5235例為本土感染，387例為境外移入。港府並公布，過去一天再有8名確診者死亡。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指出，過去一周，每日平均有4871例新增個案，較之前一周每日的3753例，增加約30%。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

另據明報報導，國際七人欖球賽下月2至4日在香港大球場舉行，這項國際體育盛事以往一票難求，但今屆門票發售已兩星期，仍有票可買。香港欖球總會透露，至今售出逾2萬500套3日門票，占總數約63%，另一門票售賣平台Klook則售出近半數單日門票。

據報導，體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛認為，以往大球場可容納4萬觀眾，本地觀眾及海外旅客各占一半，今年入場人數定為3.4萬，欖總售出2萬多套門票，反映本地觀眾未流失，但「0+3」安排則影響海外旅客赴港意欲，認為港府若推「0+0」，或有更多旅客考慮赴港觀賽。

報導稱，霍又指，現時七欖維持「准飲不准食」安排，亦令部分市民卻步， 適逢當局昨日公布再放寬社交距離措施，他認為港府應檢視「准飲不准食」的安排。