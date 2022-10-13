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港人才流失嚴重 人力學會：政府快下工夫「搶人才」

香港新聞組／香港13日電
香港人力資源管理學會副會長陸國坤呼籲香港盡快放寬入境限制，以便吸引人才。（取材自香港電台）
香港人力資源管理學會副會長陸國坤呼籲香港盡快放寬入境限制，以便吸引人才。（取材自香港電台）

香港人才流失嚴峻，香港人力資源管理學會副會長陸國坤表示，統計處年中人口統計顯示，過去一年有逾11萬人淨移出。學會在8至9月進行「大離職潮」調查，發現以移民理由辭職的管理層有37%，基層則有24%。他說跨國公司數目亦減少，反映香港人才缺口擴大。

香港電台報導，陸國坤表示，發現資訊科技及數碼工種招聘最困難，另外下周發表的2022年薪酬趨勢調查顯示，資訊科技、金融及會計加薪幅度高於一般水平，其中資訊科技加薪幅度近10%，反映行內人手競爭非常大。

陸國坤表示，外國吸引專才較進取，馬來西亞剛推出新計劃，吸引高薪專業人士移民到當地，條件亦比較寬鬆；新加坡亦推出海外網絡專業簽證，建議香港也要下工夫「搶人才」，亦要盡快放寬入境限制，並有路線圖，否則難吸引海外人才來港。

報導指出，立法會科技創新界議員邱達根在同一節目表示，近幾年香港科技人才需求大，但不少香港科技人才移民，外來的人才來港受影響，導致人才供應追不上，即使薪金上漲，也難招聘人手。他建議，大學增加內地及國際學生的學額，香港亦要更主動出擊吸引外來人才。

香港 移民 新加坡

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