香港幼稚園雜費 1學年最貴收逾千美元

去年至少34間資助幼稚園收逾5000港元雜費，最貴為8380港元。（中新社）

為了令快將適齡的幼稚園新生家長可掌握更多選校資訊，教育局 日前發布「幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2022/23學年」網上版。而為進一步增加透明度，本學年起，無論參加計畫幼稚園是否直接售賣或代辦有關項目，均須改稱為「主要教育用品」收費，並列出過去參考收費。去年至少34間資助幼稚園收逾5000港元（約637美元）雜費，最貴為8380港元（約1067.6美元）。

大公報報導，《概覽》提供全港幼稚園的基本資料，理清所有參與幼稚園教育計畫（資助）的幼稚園去年各項收費。教育局發言人表示，《概覽》涵蓋全港約1030所幼稚園的資料，包括在2022/23學年參加幼稚園教育計畫（計畫）的幼稚園名單，以及各幼稚園在該學年的核准學費。

如幼稚園已參加計畫，《概覽》會顯示扣減政府資助後的核准學費。家長亦可參看有關學校的收費證明書，查閱核准收費，包括學費及膳食費（如適用）的詳情，並列出過去參考收費。

據《概覽》顯示，去年至少34校的雜費高逾5000元，其中啟思幼稚園多所分校的雜費開支均領先業界，五所分校雜費均逾8000元，其中馬灣分校雜費為8380元，全港最貴。

教育局亦表示，今年亦有38所及16所幼稚園，獲批收取超逾核准上限的報名費和註冊費，其中報名費超收金額為50元至2800元。而註冊費為1200元至3萬4800元，與去年一致。當中報名費最貴的一校，是持續沒有參加計畫的香港 學堂國際學校。其次是新加坡 國際學校，據悉報名費較去年加300元，跳升至2500元。

學費方面，截至本月5日，教育局已審批727間「計畫」下的幼稚園學費申請，今學年每期學費中位數約890元，較去年增約10元；半日班幼稚園九成八都凍費，只有1.8%獲准加費。

此外，《概覽》載列所有參加計畫的幼稚園亦須同時公開主要開支範圍的支出比例。教育局發言人表明。所有參加計畫的幼稚園均須接受質素評核，以確保質素。

概覽會顯示已完成質素評核的幼稚園是否已達到指定標準，並提供連結至最近期的質素評核報告。