港區國安法對未成年人判刑 聯合國人權組織譴責

香港示意圖。(圖：shutterstock)

有鑑於港府根據國安法而對未成年者判刑，聯合國 人權組織再次發出警告，要求停止港區國安法 的實施，並呼籲香港 司法和執法與國際人權法規範保持一致。

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）發言人夏姆達薩尼（Ravina Shamdasani）11日在日內瓦表示，香港「又有五人被判刑，其中四人未成年，這讓我們警醒」。

綜合法新社、德國之聲中文網等外媒報導，夏姆達薩尼說：「雖然人權事務委員會已做出明確建議，我們仍一再地看到國安法還在繼續實施，包括針對青少年。」她說：「我們呼籲香港的司法以及執法同國際人權法規定的義務保持一致。」

聯合國人權事務委員會今年7月要求中國政府採取具體步驟重新審核港區國安法，並在此期間暫停實施；但香港法庭近日還是首次將數名未成年人依照港區國安法宣判有罪。

國安法指定法官郭偉健宣判時表示，被告鼓吹以無底線流血革命來推翻現有政權。被告的演說反映，他們主張「武裝起義」和「流血革命」是港人的唯一出路，不認同和平、理性、非暴力，批評那是偽民主。法官認為，本案情節嚴重，只能嚴懲。

被捕的五名被告都被判刑，都是中學生，年紀最輕的被捕時只有15歲，另有3人16歲，1人18歲。5人是社運組織「光城者」成員。

報導說，「光城者」知名度不高，成員大多是年輕人和學生，創立時香港已經實施國安法。成員透過光城者Instagram和臉書專頁分別發出23篇及15篇貼文。五人於一年前被捕。

港媒報導，2019年11月「反送中」爆發期間，香港理工大學被示威者及學生占據，附近一帶還有大批支持者聚集，上述五人於這段期間遭防暴警察拘捕。

五名被告先前已承認非法集結罪，區域法院11日宣判非法集結罪成，其中1人被判入更生中心，其餘4人判刑14至18個月不等。

香港的更生中心由懲教署管轄，專門收容年滿14歲但未滿21歲的犯事者，懲戒程度介於非監禁措施及長期羈留之間。