網購陳奕迅香港演唱會門票 女大生被騙2.9萬美元

陳奕迅跨年演唱會門票，上周開售一票難求 。（取材自Instagram）

「歌神」陳奕迅12月的跨年演唱會門票，上周開售一票難求，售票網「死機」兼「塞車」13小時。其後有騙徒在「微博 」訛稱有門票出售，一名女大學生不惜以每張2萬元人民幣（約2.1萬港元、2788美元）高價搶購10張，於6日透過內地銀行戶口轉帳21萬元人民幣（約23萬港元、2.9萬美元）至指定戶口，但對方收款後即失聯，她懷疑受騙報警。

綜合文匯報、大公報報導，遇騙24歲女大學生姓徐，由內地赴港讀大學。她早前得知陳奕迅將舉行一連18場跨年演唱會，門票公開發售後很快售罄而大感失望。徐6日在油麻地西貢街寓所查看「微博」時，發現有人聲稱有演唱會門票出售，遂聯絡對方表示有興趣購買10張，並透過她在內地的銀行戶口將約21萬元人民幣，分別轉至對方所提供的8個內地銀行戶口。詎料在過數後，對方隨即失去聯絡，翌日徐經連番嘗試尋找賣方不果，懷疑受騙報案。

警方早前亦偵破一宗網售演唱會門票騙案。今年3月一名25歲女子報案指，在一個網上發現有人兜售演唱會門票，遂以轉帳方式向對方支付約2000港元（約254.8美元），但付款後對方即失去聯絡。警方於本月6日在天水圍區拘捕19歲姓陳男子。

警方提醒市民，社交平台出現很多放售演唱會門票的貼文，可能存在「黃牛票、假票、無票」陷阱，即使當面交收，也難確認門票真偽，最穩妥是透過官方渠道購買門票。

警方的「守網者」網站新推出了「防騙視伏器」，市民網購付款前輸入賣方的電話號碼、轉數快號碼、專頁名稱等，以查詢是否「有伏」，而目前「高危貨品排行榜」首三位依次分別為「酒店/露營車套票」、「演唱會/主題公園門票」及「電器」。

有立法會議員表示，類似騙案料會愈來愈多，他認為執法部門可加強非本地社交平台的防騙宣傳，並建議港府適時檢討現行打擊炒賣黃牛門票的法例。有議員則關注售票網「塞車」，建議加入抽籤方式，並非先到先得，有助改善網購排隊現象。