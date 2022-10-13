我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「美國偶像」亞軍田納西州車禍離世 得年僅23歲

拜登：美中競爭面臨決定性十年 北京想讓全球賽場傾斜

網購陳奕迅香港演唱會門票 女大生被騙2.9萬美元

香港新聞組／香港13日電
陳奕迅跨年演唱會門票，上周開售一票難求 。（取材自Instagram）
陳奕迅跨年演唱會門票，上周開售一票難求 。（取材自Instagram）

「歌神」陳奕迅12月的跨年演唱會門票，上周開售一票難求，售票網「死機」兼「塞車」13小時。其後有騙徒在「微博」訛稱有門票出售，一名女大學生不惜以每張2萬元人民幣（約2.1萬港元、2788美元）高價搶購10張，於6日透過內地銀行戶口轉帳21萬元人民幣（約23萬港元、2.9萬美元）至指定戶口，但對方收款後即失聯，她懷疑受騙報警。

綜合文匯報、大公報報導，遇騙24歲女大學生姓徐，由內地赴港讀大學。她早前得知陳奕迅將舉行一連18場跨年演唱會，門票公開發售後很快售罄而大感失望。徐6日在油麻地西貢街寓所查看「微博」時，發現有人聲稱有演唱會門票出售，遂聯絡對方表示有興趣購買10張，並透過她在內地的銀行戶口將約21萬元人民幣，分別轉至對方所提供的8個內地銀行戶口。詎料在過數後，對方隨即失去聯絡，翌日徐經連番嘗試尋找賣方不果，懷疑受騙報案。

警方早前亦偵破一宗網售演唱會門票騙案。今年3月一名25歲女子報案指，在一個網上發現有人兜售演唱會門票，遂以轉帳方式向對方支付約2000港元（約254.8美元），但付款後對方即失去聯絡。警方於本月6日在天水圍區拘捕19歲姓陳男子。

警方提醒市民，社交平台出現很多放售演唱會門票的貼文，可能存在「黃牛票、假票、無票」陷阱，即使當面交收，也難確認門票真偽，最穩妥是透過官方渠道購買門票。

警方的「守網者」網站新推出了「防騙視伏器」，市民網購付款前輸入賣方的電話號碼、轉數快號碼、專頁名稱等，以查詢是否「有伏」，而目前「高危貨品排行榜」首三位依次分別為「酒店/露營車套票」、「演唱會/主題公園門票」及「電器」。

有立法會議員表示，類似騙案料會愈來愈多，他認為執法部門可加強非本地社交平台的防騙宣傳，並建議港府適時檢討現行打擊炒賣黃牛門票的法例。有議員則關注售票網「塞車」，建議加入抽籤方式，並非先到先得，有助改善網購排隊現象。

微博

上一則

港區國安法對未成年人判刑 聯合國人權組織譴責

下一則

上海湖心島 流浪猫的家 貓島實現吸貓自由

延伸閱讀

香港批准復必泰疫苗兒童及幼兒配方 在港作緊急使用

香港批准復必泰疫苗兒童及幼兒配方 在港作緊急使用
越界建築展 展現香港城市風貌

越界建築展 展現香港城市風貌
香港5所大學躋身全球百大 城市大學升幅勁

香港5所大學躋身全球百大 城市大學升幅勁
學校升旗沒起立 香港14中學生罰停課3天

學校升旗沒起立 香港14中學生罰停課3天

熱門新聞

中媒引述英媒報導，倫敦2-8a Rutland Gate超級豪宅實際所有人是恒大集團創始人許家印。（路透）

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

2022-10-08 21:27
諾貝爾化學獎得主5日出爐後，同濟大學宣布化學獎其中一名得主夏普里斯是他們的名譽教授。（圖取自同濟大學網頁）

2022諾貝爾獎 中國蹭出5個「贏家」

2022-10-07 17:27
林彪女兒林豆豆（右）持拐杖現身夫婿告別儀式。(取材自微博「紅色參考陳洪濤」)

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

2022-10-12 07:00
圖為2020年，有人在加州UCLA校園擺放紀念李文亮的照片及花束。(Getty Images)

李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布

2022-10-06 13:18
攸關中共未來五年最高權力組成的中共廿大即將登場。圖為今年九月卅日，中共總書記習近平（中）和大陸總理李克強（左三）出席在人民大會堂舉行的大陸國慶招待會。（Getty Images）

中共20大 「三定」之會：班子、旗幟、道路

2022-10-09 16:57
李立明在視訊會議開始前，摟抱方岱寧，多次親吻身為副校長的方岱寧。（取材自微博）

64歲院士在開會、美女博士狂吻 香艷視頻瘋傳 2人都已婚

2022-10-11 07:00

超人氣

更多 >
好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠

好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠
中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎
夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身
14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄
一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好

一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好