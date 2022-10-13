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罕見爆發 香港29例類鼻疽6死 感染病例年升7成

香港新聞組／香港13日電
香港傳出29例感染類鼻疽6死病例，醫學界稱罕見爆發；圖為香港市民戴口罩出行。（中通社）
香港傳出29例感染類鼻疽6死病例，醫學界稱罕見爆發；圖為香港市民戴口罩出行。（中通社）

今年8至10月香港接二連三發現類鼻疽個案，衛生防護中心昨表示，接獲醫院呈報共有15宗感染類鼻疽的個案，今年已錄得29宗人類感染類鼻疽個案，其中20宗個案患者居於深水埗區；並有6人離世。相比去年全年錄得17宗個案，感染個案至昨日已升七成。

綜合明報、香港電台、香港01等港媒報導，死亡率最高可達75%的類鼻疽個案，過去三個月在香港突現15宗呈報，三個月的數字已直逼以往20年總和四分一。呼吸系統科專科醫生梁子超分析，個案本身有長期病患影響身體抵抗力，但類鼻疽罕有人傳人現象，從公共衛生角度來看不易有規模性爆發，即使個案突增亦毋需過份擔心，但當局必須查出及清理環境污染源頭。

香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜則形容是次爆發屬罕見，而個案呈升勢與全球暖化、化驗技術等提升有關，過往重症、死亡個案主要涉免疫力低者，呼籲市民毋須太擔憂，最重要是要提升免疫力。

中心日前回覆傳媒查詢時稱，8至10月接到醫院呈報15宗感染類鼻疽個案，惟未交代患者居住地方、是否涉死亡個案等。中心接獲傳媒追問後，昨傍晚發稿披露更多資訊，包括上述15宗個案均居於深水埗、無到訪相同地點；另稱已在區內採集環境樣本，所有樣本均對類鼻疽呈陰性。

類鼻疽小檔案 來源：香港新聞組整理
類鼻疽小檔案 來源：香港新聞組整理

中心又表示，今年錄得的29宗個案中，20人居於深水埗；當中19人已出院、4人仍留醫、6人離世；當中5名死者為長期病患者。

據衛生防護中心網頁，類鼻疽細菌廣泛存在於土壤和泥水中，人類可透過接觸受污染的土壤和水源等受感染，人傳人屬非常罕見，惟可透過接觸患者的血液或體液傳播。糖尿病、肺病等長期病患、從事農務者同屬高危者。

李欣稱，類鼻疽個案主要屬急性感染，如細菌入血、嚴重肺炎或皮下膿腫等；由於其病徵與其他感染相似，醫生未必第一時間就有所懷疑。

中心網頁稱，該病「死亡率」約四至七成半。有醫學文章顯示，類鼻疽個案近年在海南等地亦見升幅。文章作者之一、港大內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅稱，香港對類鼻疽警覺已提高，但建議將其列為「須呈報傳染病」。

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