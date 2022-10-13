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幼兒版、兒童版復必泰 可在港緊急使用

香港新聞組／香港13日電
香港批准復必泰疫苗兒童及幼兒配方在港作緊急使用。圖為復必泰疫苗。（中新社）
香港批准復必泰疫苗兒童及幼兒配方在港作緊急使用。圖為復必泰疫苗。（中新社）

港府8月批准下調疫苗接種年齡門檻至半歲，至今未能提供幼兒復必泰（輝瑞、BNT）疫苗。港府12日公布認可幼兒版（6個月至4歲）及兒童版復必泰（5歲至11歲）在港緊急使用，惟仍未知疫苗何時供應。

明報報導，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明相信，相關疫苗抵港並開始接種「一定是今年內的事」；而購入兒童版疫苗亦有助將疫苗接種站逐步轉往私營診所。港府專家顧問劉宇隆稱，現時幼童接種率「極不滿意」，盼引入疫苗有助提升接種率。

另據香港電台報導，港府發言人表示，與疫苗製造商商討進度良好，正等待製造商提交供應兒童及幼兒配方的時間及資料。當局指出在傳播力強的變異病毒株威脅下，兒童是重點保護對象之一，呼籲家長不宜等待，盡早安排為子女接種疫苗。

顧問專家委員會先前已向醫務衛生局局長提交建議，認為在目前疫情下，認可使用復必泰疫苗的兒童及幼兒配方作為預防新冠病毒病的效益大於風險。醫務衛生局局長經參考顧問專家委員會的意見，並考慮新冠病毒病對公眾健康構成的威脅，認為有關認可屬必要，並且符合公眾利益。

為確保有關疫苗持續安全，有效及具品質保證，醫務衛生局局長將附加條件，包括要求申請人必須繼續提交有關疫苗的最新臨床數據、安全更新報告、藥廠生產每批疫苗的品質證明文件等。

疫苗 香港 疫情

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