日本開關首日 港人搶搭頭班機 難掩興奮表情

香港示意圖。(圖：shutterstock)

日本 因新冠疫情 實施兩年半嚴格入境限制後，昨日終於重新向旅客開關，恢復自由行及免簽證入境。不少港人都表示期待已久，甚至表示機票再貴也值得。日本政府同日亦推出鼓勵民眾國內遊的措施，希望透過同時刺激國內外旅遊活動來振興經濟。

綜合香港 01、信報、文匯報等港媒報導，日本恢復自由行首日，香港快運清早有兩航班飛往日本，包括8時50分飛往日本福岡及9時半飛往大阪。機場早上人來人往，旅客難掩興奮的表情，排隊辦理登機手續，彷彿重返疫情前人流。

11日香港機場清晨聚滿一家大小、男女老幼，日本開關首日即坐上香港快運的頭班機飛往日本。有往福岡的市民等不及親友搶機票，搶先獨自一人到九州旅行半個月，亦有人準備16萬日圓（約1093美元）血拼大阪，計畫下機後即到黑門市場吃海鮮，直言最掛念日本海膽。

日本政府昨日推出國內遊支援措施，除東京都之外的46個道府縣居民可以獲得每人每日最多1.1萬日圓（約75.5美元）的住宿及交通補貼。

香港上月26日正式實施「0+3」檢疫安排，行政長官李家超11日表示，該安排已落實兩周，帶來很多正面效果，港府會視乎數字，穩打穩紥，按實際情況決定下一步措施。

李家超出席行政會議前表示，「0+3」檢疫安排實施帶來很多正面效果，但對於有人提出放寬至「0+0」，要留意很多不確定因素，要穩打穩紮，按實際情況走下一步，大方向是疫情可控情況下，給予民生及經濟活動最大空間。

他強調在管控到疫情時，希望可給予社會及民生經濟最大空間，但採取每項措施要穩妥及有序，需要按部就班。

李家超說，不會刻意與新加坡比較，因為兩地體制上有不同，又認為同時爭取聯通內地和外地，兩者同等重要，並無排斥和矛盾。

香港昨天新增4656宗新冠確診病例，其中4283例為本土感染，373例為海外移入，過去一天再有9名確診者死亡。